Không những 'cứu danh tiếng' nhờ 'Mộng Hoa Lục', Trần Hiểu còn được phong danh hiệu đáng quý này

Mới đây, Trần Hiểu gây chú ý với loạt ảnh trên 2 tạp chí Icon F và GQ cùng một lúc. Đặc biệt, Trần Hiểu được mô tả là "Diễn viên có ảnh hưởng của năm", nên không ít người nhận xét rằng danh xưng này nhờ thành công từ bộ phim "Mộng Hoa Lục" mới có được.

Nhờ thành công của Mộng hoa lục, Trần Hiểu đang là cái tên được nhà sản xuất săn đón cho các dự án cổ trang kinh phí lớn, đồng thời nam diễn viên lấy lại được phong độ diễn xuất sau bao bộ phim không mấy thành công. Từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, Trần Hiểu luôn được đánh giá là tài tử có ngoại hình rất hợp với các dự án cổ trang. Anh được khán giả yêu thích với khuôn mặt điển trai, đường nét nam tính, nghiêm nghị. Do đó, sự kết hợp giữa Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu được dự đoán mang lại bữa tiệc thị giác mãn nhãn cho khán giả ngay trước khi phim phát sóng.

Diễn xuất của Trần Hiểu từ lâu đã được đánh giá cao nên hầu như các phân đoạn khó của nhân vật từ hành động cho đến tình cảm đều được nam diễn viên xử lý rất chuyên nghiệp và linh hoạt. Một lần nữa quay lại với dòng phim cổ trang, Trần Hiểu đã cho thấy danh xưng “mỹ nam cổ trang” của mình là “hữu danh hữu thực”.

Hơn hết, “phản ứng hóa học” bùng nổ giữa cặp đôi chính cũng là một trong những sức hút lớn giúp lượng người hâm mộ Mộng hoa lục tăng cao. Cả hai thể hiện các phân đoạn bên nhau rất “tình” và tự nhiên như một cặp đôi thực thụ nên không tạo cảm giác gượng gạo cho người xem. Cảnh hôn của họ còn liên tục xuất hiện trong top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo, cho thấy sức ảnh hưởng của các diễn viên nói riêng và bộ phim nói chung.

Hiện tại, Trần Hiểu còn loạt phim chờ lên sóng như Vẻ đẹp không gì sánh bằng, Vân tương truyện, Băng vũ hỏa, Nhân sinh lộ dao, Ám dạ minh thám.

Ngoài ra, cuộc sống hôn nhân của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy được nhiều người ngưỡng mộ. Theo Sina, bí quyết hạnh phúc của họ là việc Trần Nghiên Hy sẵn lòng lùi về sau, trở thành hậu phương vững chắc để ông xã lăn xả trên phim trường.