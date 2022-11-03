Tin đồn khiến cái tên Trần Hiểu và Lâm Duẫn được gọi tên và trở nên hot trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo tin đồn, tài tử Trần Hiểu đi lại lén lút với diễn viên đàn em Lâm Duẫn trong thời gian cùng đóng phim Mộng hoa lục, sau đó chủ động yêu cầu vợ ly hôn.

Ngày 1/11, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao với thông tin sao nam hạng A đã có vợ đang ngoại tình với bạn diễn nữ, cả hai đều có tên hai chữ. Thâm chí, anh này còn đang muốn ly hôn vợ. Ngoài ra, vào ngày 2/11 sẽ có minh tinh công bố ly hôn.

Thông tin này lan truyền đã làm xôn xao cộng đồng mạng xứ Trung. Ngay lập tức, hai cái tên "Trần Hiểu" và "Lâm Duẫn" lần lượt đứng vị trí nhất, nhì hot search Weibo Trung Quốc bảng giải trí . Nguyên nhân hai diễn viên này bị cư dân mạng nghi ngờ là vì họ từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Mộng Hoa Lục lên sóng hồi tháng 6.

Trước ồn ào này, những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận thực hư. Tuy nhiên, cộng đồng fan lớn nhất của Trần Hiểu phủ nhận tin lan truyền trên mạng và cho biết phía nam diễn viên sẽ có biện pháp bảo vệ quyền lợi của anh trước pháp luật.

Người hâm mộ của Trần Hiểu thậm chí còn lên tiếng phủ nhận thông tin sai lệch này

Giữa tâm bão tin đồn ngoại tình của Trần Hiểu và Lâm Duẫn, thì mới đây, cư dân mạng xứ Trung lại soi ra chi tiết như "ẩn ý" của vợ anh là Trần Nghiên Hy. Sáng ngày 1/11, Trần Nghiên Hy có đăng một tấm ảnh chú thích tạm biệt tháng 10 lên trang cá nhân. Đáng chú ý, trong ảnh cô đội một chiếc mũ màu xanh lá cây. Trong văn hóa Trung Quốc, đội nón, mũ màu xanh đồng nghĩa với việc "bị cắm sừng", phản bội.

Trần Nghiên Hy bị soi đăng tải hình ảnh đang đội một chiếc nón màu xanh giữa tâm bão tin đồn ngoại tình của chồng

Vì vậy, cộng đồng mạng hiện đang xôn xao không dứt trước hành động này của nữ diễn viên. Một số người cho rằng hẳn cô đang "ẩn ý" xác nhận tin đồn là sự thật. Ngược lại, ý kiến khác cho rằng hành động này của cô chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, mọi người chỉ đang làm quá lên.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên anh và vợ bị đồn trục trặc, tuy nhiên phản ứng của họ luôn không bận tâm ồn ào. Thi thoảng, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vẫn đưa con ra ngoài chơi, tình cảm của cả hai rất thân mật, gắn bó. Nam diễn viên Mộng hoa lục còn nhiều lần đến phim trường thăm vợ. Khi nói về bà xã, thái độ của Trần Hiểu rất tôn trọng. Anh đánh giá cô hiểu biết, mạnh mẽ và đảm đang, luôn chu toàn việc nhà. Hai người từng cho biết tuy thường xuyên xa cách vì công việc nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt nhẽo bởi họ luôn nghĩ về nhau.

Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy quen nhau khi đóng Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 2014. Trên Sina, Trần Hiểu kể anh yêu thầm Trần Nghiên Hy, theo đuổi cô sau khi phim kết thúc. Năm 2015, Trần Hiểu thuê đúc tượng Tiểu Long Nữ để làm quà cầu hôn bạn gái. Tài tử cho biết bức tượng tạc theo đúng vóc dáng Trần Nghiên Hy, sau đó được đưa lên du thuyền trải đầy cánh hoa hồng, tạo bất ngờ cho bạn gái. Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy kết hôn tại Bắc Kinh ngày 19/7/2016, con trai đầu lòng chào đời cùng năm đó.