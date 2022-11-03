Từ Hy Viên chụp ảnh gia đình có hành động cố tình che bụng giữa nghi vấn mang bầu, dân tình xôn xao không biết liệu có bất chấp tất cả vì tình yêu không?

Từ Hy Viên liên tục nấp sau lưng mọi người, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, bất ngờ hơn khi có hành động được cho là che bụng bầu khiến dân tình càng thêm nghi ngờ.

Mới đây, một số cư dân mạng đã đăng tải loạt ảnh chụp chung của đại gia đình Từ Hy Viên, ngay lập tức đã thu hút rất nhiều người xem và bàn luận sôi nổi. Đây là lần đầu tiên DJ Koo và mẹ Từ Hy Viên cùng chụp chung một khung hình. Có vẻ như DJ Koo đã thực sự được mẹ Từ Hy Viên chấp thuận. Cả Từ Hy Viên và DJ Koo ở bên nhau suốt thời gian chụp ảnh và hành vi của họ khá thân mật. Loạt ảnh chụp chung của đại gia đình Từ Hy Viên thu hút sự chú ý của cư dân mạng Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Từ Hy Viên nấp sau lưng mọi người, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Trong bức ảnh khác, cô còn cố tình che bụng dưới, cơ thể nghiêng sang một bên, và quần áo cũng rất rộng rãi, vì vậy điều này càng gây ra nhiều nghi ngờ từ cư dân mạng.

Dân tình bất ngờ "soi" ra hành động của Từ Hy Viên khi cố tình dùng tay che bụng bầu

Cô liên tục nấp sau lưng mọi người, khiến dân tình càng thêm nghi ngờ Theo truyền thông, hình ảnh trước đó của Từ Hy Viên cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng xứ Trung. Theo thông tin, Từ Hy Viên và chồng mới cùng tham gia bữa tiệc với người thân. Trong bức ảnh chụp chung, nữ diễn viên xứ Đài để lộ bụng to 'lùm lùm' như đang mang thai với chồng mới DJ Koo. Sau khi bức ảnh được chia sẻ, nhiều người khẳng định nữ diễn viên đang bầu bí, trong khi đó cũng có ý kiến cho rằng đây là do nếp gấp của áo. Trước đó, tấm ảnh chụp chung với đại gia đình của cô cũng trở thành chủ đề bàn tán của người hâm mộ. Nhiều người còn phát hiện ra rằng cô nàng đã tăng cân rất nhiều, đặc biệt là phần bụng dưới phình ra rõ ràng, và gần đây cô cũng thường xuyên mặc đồ như bà bầu. Theo đó truyền thông còn tiết lộ Từ Hy Viên đang mang thai được 2 tháng. Trước đó vào tháng 7 dân mạng cũng xôn xao thông tin cô mang thai với chồng mới người Hàn. Tuy nhiên sau đó bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Từ Hy Viên đã lên tiếng phủ nhận chuyện con gái mang bầu.

Một số fan đã bày tỏ rằng điều đó là không thể, bởi thể chất hiện tại của Từ Hy Viên thực sự không cho phép. Khi cô sinh con thứ hai cho Uông Tiểu Phi suýt chút nữa mất mạng, chưa kể hiện tại Từ Hy Viên cũng là lớn tuổi. Tuy nhiên, DJ Koo vẫn chưa kết hôn và chưa có con nên anh cũng rất lo lắng về vấn đề này. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, mẹ của DJ Koo rất mong có cháu trai, dù sao thì bà hiện đã ngoài 70. Không biết liệu Từ Hy Viên có bất chấp tất cả vì tình yêu không? Được biết, sức khỏe hiện tại của cô nàng không cho phép việc mang thai, nhưng trước những nghi vấn rõ ràng như vậy, dân tình vẫn không khỏi suy nghĩ liệu cô nàng sẽ bất chấp tất cả vì tình yêu?

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-hy-vien-chup-anh-gia-dinh-co-hanh-dong-co-tinh-che-bung-giua-nghi-van-mang-bau-dan-tinh-xon-xao-khong-biet-lieu-co-bat-chap-tat-ca-vi-tinh-yeu-khong-520674.html