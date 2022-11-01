Lộ bằng chứng Từ Hy Viên 'cắm sừng' Uông Tiểu Phi, đã qua lại với DJ Koo từ 10 năm trước?

Mối quan hệ của Từ Hy Viên và DJ Koo vướng vào nhiều tin đồn không hay sau khi cặp đôi được cho là đã trở về bên nhau, cùng đi du lịch từ 10 năm trước.

Trang Sina đưa tin, vừa qua Vogue Đài Loan đã đăng tải đoạn phỏng vấn vợ chồng Từ Hy Viên. Một chi tiết trong đó lại làm dấy lên tin đồn Đại S đã phản bội chồng cũ Uông Tiểu Phi.

Cụ thể, khi Từ Hy Viên và DJ Koo đang chia sẻ về những kỷ niệm cũ, phụ đề của đoạn video viết là: "10 năm trước, đất nước đầu tiên chúng ta cùng đi du lịch là ở đâu nhỉ?".

Phần phụ đề sai đã gây ra tin đồn Từ Hy Viên ngoại tình - Ảnh: Internet

Nếu phụ đề này là thật, thì 10 năm trước, vào năm 2012 thì Từ Hy Viên đã đi du lịch cùng với DJ Koo. Điều đáng nói là thời điểm này Đại S vừa mới kết hôn với Uông tiểu Phi, điều này đồng nghĩa cô đã phản bội chồng mà qua lại với nam nghệ sĩ người Hàn.

Trước loạt nghi vấn được đặt ra, quản lý của Từ Hy Viên đã lên tiếng bác bỏ thông tin nữ nghệ sĩ đã ngoại tình sau lưng chồng cũ. Người này cho hay, đây là sự hiểu lầm bắt nguồn từ việc phụ đề video hiển thị sai: "Họ lẽ ra phải dịch là 20 năm trước nhưng lại dịch thành 10 năm. Hiểu lầm từ đây mà ra".

Từ Hy Viên và DJ Koo ôn lại nhiều kỷ niệm trong buổi phỏng vấn với Vogue - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi phỏng vấn này, Từ Hy Viên đã cho biết cô yêu thích mọi thứ về chồng mới: "Tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy. Anh ấy là người có tính cách rất tốt, tôi chưa bao giờ thấy anh nóng giận".

Về phần DJ Koo, nam nghệ sĩ người Hàn ghi nhớ rõ khẩu vị của bà xã, thậm chí không quên những món ăn mà hai người cùng nhau ăn cách đây 20 năm. Anh tiết lộ rằng bản thân đã xem mọi bộ phim mà Từ Hy Viên tham gia diễn xuất, nhưng yêu thích nhất là Vườn Sao Băng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-bang-chung-tu-hy-vien-cam-sung-uong-tieu-phi-da-qua-lai-voi-dj-koo-tu-10-nam-truoc-519890.html