Không phải đại gia, cũng không hề điển trai, đây mới là điều ở DJ Koo khiến Từ Hy Viên mê đắm

Từ Hy Viên đã vô cùng cảm động khi ông xã ghi nhớ từng thói quen hay lời nói của cô dù cho đó chỉ là những điều vô cùng nhỏ nhặt.

Vừa qua, tạp chí Vogue Đài Loan đã cho đăng tải đoạn video ghi lại buổi phỏng vấn của vợ chồng Từ Hy Viên - DJ Koo. Đây cũng là lần đầu cặp đôi cùng nhau xuất hiện trước truyền thông kể từ sau thông báo kết hôn được đưa ra. Từ Hy Viên và DJ Koo trên tạp chí Vogue Đài Loan - Ảnh: Internet Theo đó, trong suốt buổi trò chuyện với Vogue Đài Loan, Từ Hy Viên và DJ Koo đã dành cho nhau những lời tán thưởng và trao cho đối phương ánh mắt vô cùng ngọt ngào. Nhiều khán giả cho biết, họ cảm thấy ganh tị về sự quan tâm của DJ Koo dành cho Từ Hy Viên.

Khi được phóng viên hỏi về điểm ở DJ Koo khiến cho từ Hy Viên yêu thích nhất, nữ diễn viên đã không suy nghĩ nhiều mà trả lời rằng: "Tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy. Anh ấy là người có tính cách rất tốt, tôi chưa bao giờ thấy anh nóng giận". Suốt buổi trò chuyện, Từ Hy Viên và DJ Koo đã dành cho nhau những lời khen ngọt ngào - Ảnh: Internet Từ Hy Viên cho biết, việc DJ Koo từng làm khiến cho cô thấy cảm động nhất chính là anh đã một mình bay từ Hàn Quốc đến Hong Kong để cưới cô và định cư, phát triển sự nghiệp tại đây. Sau 20 năm không gặp nhau, cả hai đã ôm đối phương thật chặt và khóc rất nhiều.

Về phần DJ Koo, nam nghệ sĩ người Hàn ghi nhớ rõ khẩu vị của bà xã, thậm chí không quên những món ăn mà hai người cùng nhau ăn cách đây 20 năm. Anh tiết lộ rằng bản thân đã xem mọi bộ phim mà Từ Hy Viên tham gia diễn xuất, nhưng yêu thích nhất là Vườn Sao Băng. Từ Hy Viên bất ngờ với trí nhớ của ông xã - Ảnh: Internet Cũng trong buổi phỏng vấn này, DJ Koo có nói rằng anh vẫn nhớ trước đây bà xã từng cho biết nếu không làm diễn viên thì cô sẽ trở thành một bác sĩ. Điều này khiến Từ Hy Viên cảm thấy vô cùng bất ngờ vì chính cô cũng đã quên mất đi việc này. Cách đây không lâu, ông xã của Từ Hy Viên khiến công chúng được dịp ăn "cẩu lương" khi nói về lý do kết hôn với cô. Cụ thể, trong một buổi họp mặt gia đình, Từ Hy Đệ đã thích thú hỏi DJ Koo rằng: "Tại sao anh lại thích chị gái của em mà không phải em?". Đối diện với câu hỏi vừa bất ngờ, vừa "nguy hiểm" này, ông xã Từ Hy Viên chỉ bẽn lẽn đáp: "Bởi vì... cô ấy rất đẹp!". Đoạn video này nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như ghen tị với Từ Hy Viên khi có một ông xã "cuồng" vợ như vậy và chúc cô sẽ mãi hạnh phúc như hiện tại.

Từ Hy Viên gặp 'khủng hoảng' khi tái hôn, con riêng không thể hòa hợp với bố dượng? Việc tái hôn chóng vánh được cho là nguyên nhân khiến Từ Hy Viên gặp nhiều áp lực, trong đó có mối quan hệ giữa chồng mới và con riêng.

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