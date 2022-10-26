Không phải đại gia, cũng không hề điển trai, đây mới là điều ở DJ Koo khiến Từ Hy Viên mê đắm

Sao quốc tế 26/10/2022 16:37

Từ Hy Viên đã vô cùng cảm động khi ông xã ghi nhớ từng thói quen hay lời nói của cô dù cho đó chỉ là những điều vô cùng nhỏ nhặt.

Vừa qua, tạp chí Vogue Đài Loan đã cho đăng tải đoạn video ghi lại buổi phỏng vấn của vợ chồng Từ Hy Viên - DJ Koo. Đây cũng là lần đầu cặp đôi cùng nhau xuất hiện trước truyền thông kể từ sau thông báo kết hôn được đưa ra.

tu hy vien 4
Từ Hy Viên và DJ Koo trên tạp chí Vogue Đài Loan - Ảnh: Internet

Theo đó, trong suốt buổi trò chuyện với Vogue Đài Loan, Từ Hy Viên và DJ Koo đã dành cho nhau những lời tán thưởng và trao cho đối phương ánh mắt vô cùng ngọt ngào. Nhiều khán giả cho biết, họ cảm thấy ganh tị về sự quan tâm của DJ Koo dành cho Từ Hy Viên.

Khi được phóng viên hỏi về điểm ở DJ Koo khiến cho từ Hy Viên yêu thích nhất, nữ diễn viên đã không suy nghĩ nhiều mà trả lời rằng: "Tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy. Anh ấy là người có tính cách rất tốt, tôi chưa bao giờ thấy anh nóng giận".

tu hy vien 3
Suốt buổi trò chuyện, Từ Hy Viên và DJ Koo đã dành cho nhau những lời khen ngọt ngào - Ảnh: Internet

Từ Hy Viên cho biết, việc DJ Koo từng làm khiến cho cô thấy cảm động nhất chính là anh đã một mình bay từ Hàn Quốc đến Hong Kong để cưới cô và định cư, phát triển sự nghiệp tại đây. Sau 20 năm không gặp nhau, cả hai đã ôm đối phương thật chặt và khóc rất nhiều.

Về phần DJ Koo, nam nghệ sĩ người Hàn ghi nhớ rõ khẩu vị của bà xã, thậm chí không quên những món ăn mà hai người cùng nhau ăn cách đây 20 năm. Anh tiết lộ rằng bản thân đã xem mọi bộ phim mà Từ Hy Viên tham gia diễn xuất, nhưng yêu thích nhất là Vườn Sao Băng.

tu hy vien 2
Từ Hy Viên bất ngờ với trí nhớ của ông xã - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi phỏng vấn này, DJ Koo có nói rằng anh vẫn nhớ trước đây bà xã từng cho biết nếu không làm diễn viên thì cô sẽ trở thành một bác sĩ. Điều này khiến Từ Hy Viên cảm thấy vô cùng bất ngờ vì chính cô cũng đã quên mất đi việc này.

Cách đây không lâu, ông xã của Từ Hy Viên khiến công chúng được dịp ăn "cẩu lương" khi nói về lý do kết hôn với cô. Cụ thể, trong một buổi họp mặt gia đình, Từ Hy Đệ đã thích thú hỏi DJ Koo rằng: "Tại sao anh lại thích chị gái của em mà không phải em?". Đối diện với câu hỏi vừa bất ngờ, vừa "nguy hiểm" này, ông xã Từ Hy Viên chỉ bẽn lẽn đáp: "Bởi vì... cô ấy rất đẹp!".

tu hy vien 1

Đoạn video này nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như ghen tị với Từ Hy Viên khi có một ông xã "cuồng" vợ như vậy và chúc cô sẽ mãi hạnh phúc như hiện tại.

Từ Hy Viên gặp 'khủng hoảng' khi tái hôn, con riêng không thể hòa hợp với bố dượng?

Từ Hy Viên gặp 'khủng hoảng' khi tái hôn, con riêng không thể hòa hợp với bố dượng?

Việc tái hôn chóng vánh được cho là nguyên nhân khiến Từ Hy Viên gặp nhiều áp lực, trong đó có mối quan hệ giữa chồng mới và con riêng.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hy Viên DJ Koo sao Đài Loan sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Từ Hy Viên gặp 'khủng hoảng' khi tái hôn, con riêng không thể hòa hợp với bố dượng?

Từ Hy Viên gặp 'khủng hoảng' khi tái hôn, con riêng không thể hòa hợp với bố dượng?

Rầm rộ tin đồn chồng cũ Từ Hy Viên uống say, dùng vũ lực khiến bạn gái mới cầu cứu cảnh sát trong đêm

Rầm rộ tin đồn chồng cũ Từ Hy Viên uống say, dùng vũ lực khiến bạn gái mới cầu cứu cảnh sát trong đêm

Bị em vợ 'hỏi khó' lý do chọn Từ Hy Viên làm vợ, DJ Koo chỉ trả lời một câu khiến ai cũng 'quắn quéo'

Bị em vợ 'hỏi khó' lý do chọn Từ Hy Viên làm vợ, DJ Koo chỉ trả lời một câu khiến ai cũng 'quắn quéo'

Từ Hy Viên đang mang thai hai tháng với ông xã DJ Koo?

Từ Hy Viên đang mang thai hai tháng với ông xã DJ Koo?

DJ Koo thể hiện rõ thái độ với con riêng của Từ Hy Viên

DJ Koo thể hiện rõ thái độ với con riêng của Từ Hy Viên

Từng mắng tình mới của con trai là 'con rệp', nay mẹ chồng cũ Từ Hy Viên đã thay đổi thái độ

Từng mắng tình mới của con trai là 'con rệp', nay mẹ chồng cũ Từ Hy Viên đã thay đổi thái độ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI