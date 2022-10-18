Bị em vợ 'hỏi khó' lý do chọn Từ Hy Viên làm vợ, DJ Koo chỉ trả lời một câu khiến ai cũng 'quắn quéo'

Sao quốc tế 18/10/2022 13:14

Câu trả lời của DJ Koo khi bị em gái của Từ Hy Viên hỏi về lý do chọn chị gái mình làm vợ thể hiện rõ độ "cuồng" của anh dành cho bà xã.

Mới đây, MC Từ Hy Đệ đã cập nhật story Instagram của mình với một video ghi lại cảnh DJ Koo đang mải mê nấu ăn. Tiểu S viết: "Anh rể của tôi quá hoàn hảo".

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DJ Koo nấu ăn trong buổi xum họp gia đình - Ảnh: Internet

Trong đoạn clip, DJ Koo diện một chiếc áo sơ mi màu xanh và miệt mài chế biến món ăn, tay áo xoắn lên để lộ những hình xăm cực "ngầu". Nam nghệ sĩ người Hàn rất giỏi trong việc nấu nướng lại vô cùng chiều chuộng bà xã.

Là một người có tính cách hài hước, lại thích trêu ghẹo mọi người, Từ Hy Đệ đã thích thú hỏi DJ Koo rằng: "Tại sao anh lại thích chị gái của em mà không phải em?". Đối diện với câu hỏi vừa bất ngờ, vừa "nguy hiểm" này, ông xã Từ Hy Viên chỉ bẽn lẽn đáp: "Bởi vì... cô ấy rất đẹp!". Câu trả lời này của nam nghệ sĩ người Hàn khiến ai cũng thích thú và cười ầm lên.

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Đoạn video này nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như ghen tị với Từ Hy Viên khi có một ông xã "cuồng" vợ như vậy và chúc cô sẽ mãi hạnh phúc như hiện tại. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người tranh thủ "đá xéo" Uông Tiểu Phi vì vị thiếu gia này chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình vợ dù kết hôn với Đại S hơn 10 năm.

Về phía Từ Hy Đệ, nữ MC không hề che giấu sự quý mến dành cho anh rể của mình, với chồng cũ của chị gái cô cũng chưa bao giờ thể hiện nhiều như vậy. Hiện tại, Tiểu S thường xuyên chia sẻ về DJ Koo cũng như đời sống hôn nhân của chị gái, trong khi trước đó cô không buồn phản ứng với Uông Tiểu Phi nếu như khi ấy Từ Hy Viên không có mặt.

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Cách đây không lâu, trang Sohu đưa tin rằng một nguồn tin thân cận tiết lộ Từ Hy Viên hiện đang mang thai được 2 tháng với ông xã người Hàn. Tin tức này ngay lập tức đã khiến mạng xã hội xứ Trung vô cùng xôn xao. Dẫu vậy, nhiều người cho rằng điều này là không đáng tin vì Đại S từng tuyên bố sẽ không sinh thêm con, ngoài ra sức khỏe hay tuổi tác hiện tại của cô cũng không phù hợp để mang thai và sinh nở.

Được biết, đây không phải là lần đầu mà Từ Hy Viên bị đồn mang thai. Vào tháng 7 vừa qua, cũng có tin đồn nữ diễn viên đang có bầu. Tuy vậy, mẹ ruột của cô đã thay con gái phủ nhận điều này.

Từ Hy Viên đang mang thai hai tháng với ông xã DJ Koo?

Từ Hy Viên đang mang thai hai tháng với ông xã DJ Koo?

Dù từng tuyên bố không có ý định sinh thêm con nhưng Từ Hy Viên được cho là đang mang thai ở tháng thứ hai với ông xã người Hàn.

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