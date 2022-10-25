Từ Hy Viên gặp 'khủng hoảng' khi tái hôn, con riêng không thể hòa hợp với bố dượng?

Sao quốc tế 25/10/2022 10:52

Việc tái hôn chóng vánh được cho là nguyên nhân khiến Từ Hy Viên gặp nhiều áp lực, trong đó có mối quan hệ giữa chồng mới và con riêng.

Truyền thông Đài Loan đưa tin, mới đây Từ Hy Viên và em gái Từ Hy Đệ đã gây chú ý khi tham gia vào một chương trình thực tế. Tại đây, Đại S đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hiện tại của mình.

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Từ Hy Viên phàn nàn về cuộc sống hôn nhân với em gái - Ảnh: Internet

Trong chương trình này, Từ Hy Viên đã cho biết con gái cô mỗi ngày đều than phiền khi mẹ đi làm về. Mà chủ yếu những lời than phiền này đều đến từ mâu thuẫn giữa cô bé và cha dượng.

Theo đó, hiện tại thì Từ Hy Viên khá bận rộn vì cô đã quay trở lại hoạt động, cũng vì vậy mà nữ diễn viên thường xuyên vắng nhà. Trách nhiệm chăm sóc các con khi này đều do DJ Koo gánh vác vì công việc của anh là chủ yếu vào ban đêm. Việc này dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột giữa nam nghệ sĩ và các con của vợ.

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Đại S đau đầu vì con gái và chồng mới không thể hòa hợp - Ảnh: Internet

Cuộc hội thoại giữa Từ Hy Viên và em gái nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Đại S đang ngầm hối hận khi tái hôn quá sớm vì các con không hòa hợp được với cha dượng. Một số ý kiến khác lại đoán rằng có thể Từ Hy Viên đang chịu nhiều áp lực với cuộc hôn nhân mới vì nếu không thì cô đã không phàn nàn với em gái mình.

Bên cạnh đó, nhiều netizen ch rằng vì DJ Koo là con trai duy nhất trong nhà nên rất có thể Từ Hy Viên cũng bị buộc phải sinh thêm con. Tuy nhiên, sức khỏe và tuổi tác của nữ nghệ sĩ lại không thích hợp với điều này.

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Từ Hy Viên vẫn chưa lên tiếng về tin đồn đang mang thai 2 tháng - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, một nguồn tin thân cận cho biết Từ Hy Viên hiện đang mang thai được 2 tháng với ông xã người Hàn. Người này tiết lộ thêm rằng, em gái cô - MC Từ Hy Đệ - thời gian qua không dám tới thăm chị gái mình sau khi khỏi Covid-19 vì lo lắng sẽ gây ảnh hưởng đến người chị đang mang bầu. Cả Từ Hy Viên và DJ Koo đều chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Bên cạnh đó, trong cuộc phỏng vấn gần đây, DJ Koo đã chia sẻ về mối quan hệ giữa anh với các con riêng của Từ Hy Viên. Theo đó, nam nghệ sĩ người Hàn rất hòa hợp các bé và không bận tâm đến việc mình được xưng hô như thế nào.

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"Tôi sẽ không ép bọn trẻ gọi tôi bằng bất cứ thứ gì chúng không muốn. Lũ trẻ có thể gọi tôi là gì cũng được, miễn là chúng thích." - DJ Koo trả lời khi được hỏi về chuyện con riêng của Đại S xưng hô như thế nào.

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