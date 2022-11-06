'Vân Tương Truyện' tung poster 'cực phẩm' của Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng, mở ra chuyện tình giữa chàng công tử và nàng nữ hiệp

Sao quốc tế 06/11/2022 11:56

Mới đây, đoàn phim "Vân Tương Truyện" do Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng đảm nhận vai chính đã tung ra poster đầy đủ dàn nhân vật trong phim.

Mới đây, đoàn phim "Vân Tương Truyện" do Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng đảm nhận vai chính vừa tung ra poster đầy đủ dàn nhân vật trong phim. 

Trần Hiểu lộ diện với tạo hình thư sinh nhưng ánh mắt phảng phất nhiều tâm sự, cho thấy bản thân có nội tâm không hề đơn giản. Mao Hiểu Đồng xuất hiện với tạo hình nữ hiệp giang hồ Thư Á Nam, mái tóc cài trâm được buộc gọn lên cao, ánh mắt lạnh lùng, mạnh mẽ, cho thấy cô là một nữ tử đầy bản lĩnh, không mong manh mềm yếu như những nữ chính thường thấy trong các bộ phim cổ trang.

'Vân Tương Truyện' tung poster 'cực phẩm' của Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng, mở ra chuyện tình giữa chàng công tử và nàng nữ hiệp - Ảnh 1'Vân Tương Truyện' tung poster 'cực phẩm' của Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng, mở ra chuyện tình giữa chàng công tử và nàng nữ hiệp - Ảnh 2'Vân Tương Truyện' tung poster 'cực phẩm' của Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng, mở ra chuyện tình giữa chàng công tử và nàng nữ hiệp - Ảnh 3

'Vân Tương Truyện' tung poster 'cực phẩm' của Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng, mở ra chuyện tình giữa chàng công tử và nàng nữ hiệp - Ảnh 4

Dàn diễn viên phụ như Tần Lam, Huệ Anh Hồng, Huỳnh Hải Băng cũng lần lượt xuất hiện với tạo hình vô cùng khí chất. Đây là dự án phim trọng điểm được iQIYI đầu tư sản xuất, quy tụ dàn diễn viên đầy thực lực ấn tượng gồm Trần Hiểu, Mao Hiểu Đồng, Đường Hiểu Thiên, Hứa Linh Nguyệt, Lưu Quang Lân, Tần Lam, Vương Kính Tùng, Huệ Anh Hồng, Huỳnh Hải Băng, Ninh Tâm, Bành Bác, Vương Tử Duệ...

'Vân Tương Truyện' tung poster 'cực phẩm' của Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng, mở ra chuyện tình giữa chàng công tử và nàng nữ hiệp - Ảnh 5'Vân Tương Truyện' tung poster 'cực phẩm' của Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng, mở ra chuyện tình giữa chàng công tử và nàng nữ hiệp - Ảnh 6'Vân Tương Truyện' tung poster 'cực phẩm' của Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng, mở ra chuyện tình giữa chàng công tử và nàng nữ hiệp - Ảnh 7'Vân Tương Truyện' tung poster 'cực phẩm' của Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng, mở ra chuyện tình giữa chàng công tử và nàng nữ hiệp - Ảnh 8

Phim thuộc thể loại giang hồ đấu trí được chuyển thể từ nguyên tác Thiên Môn Chi Tâm của nhà văn Phương Bạch Vũ. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Vân Tương (do Trần Hiểu thủ vai) - một đệ tử của Vân Đài và hành trình bước ra "giang hồ" sau mười năm khổ luyện.Trong quá trình đó, Vân Tương gặp Thư Á Nam (do Mao Hiểu Đồng thủ vai) - một nữ tử tinh ranh, thông minh và lanh lợi. Cả hai nảy sinh tình cảm và cùng nhau phá án. Điều tra về một thảm án, Vân Tương tìm ra sự thật kinh hoàng có liên quan đến Vân Đài và quyết định đứng lên bảo vệ chính nghĩa bằng cả trái tim mình, ngay cả khi phải trả giá bằng cả tính mạng.

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