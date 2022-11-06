'Vân Tương Truyện' tung poster 'cực phẩm' của Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng, mở ra chuyện tình giữa chàng công tử và nàng nữ hiệp

Mới đây, đoàn phim "Vân Tương Truyện" do Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng đảm nhận vai chính vừa tung ra poster đầy đủ dàn nhân vật trong phim.

Trần Hiểu lộ diện với tạo hình thư sinh nhưng ánh mắt phảng phất nhiều tâm sự, cho thấy bản thân có nội tâm không hề đơn giản. Mao Hiểu Đồng xuất hiện với tạo hình nữ hiệp giang hồ Thư Á Nam, mái tóc cài trâm được buộc gọn lên cao, ánh mắt lạnh lùng, mạnh mẽ, cho thấy cô là một nữ tử đầy bản lĩnh, không mong manh mềm yếu như những nữ chính thường thấy trong các bộ phim cổ trang.