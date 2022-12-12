Trần Hiểu 'tình bể tình' cùng bà xã Trần Nghiên Hy sau tin đồn ngoại tình

Sao quốc tế 12/12/2022 13:41

Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy mới đây đã xuất hiện công khai trong một chương trình truyền hình, cặp đôi khiến khán giả không khỏi ghen tị với những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào.

Trang 163 đưa tin, mới đây Trần HiểuTrần Nghiên Hy đã cùng nhau tham gia vào một sự kiện do đài truyền hình CCTV tổ chức chức. Tại chương trình, nữ diễn viên họ Trần đảm nhận vai trò MC còn chồng cô thì xuất hiện để quảng bá cho bộ phim Nhân Sinh Lộ Dao sẽ lên sóng vào năm 2023 sắp tới.

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Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã cùng nhau tham gia vào một sự kiện do đài truyền hình CCTV tổ chức chức - Ảnh: Internet

Xuyên suốt chương trình, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã có nhiều tương tác hết sức ngọt ngào và đáng yêu. Thậm chí Trần Hiểu còn mãi ngắm vợ đến khi Trần Nghiên Hy lên tiếng nhắc nhở "đang trong chương trình trực tiếp kìa anh" thì nam diễn viên mới sực tỉnh.

Những khoảnh khắc ngọt ngào trên sân khấu của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đồng thời gián tiếp phủ nhận tin đồn nam tài tử ngoại tình trước đó. Hồi tháng 11 vừa qua, có thông tin anh và Lâm Duẫn đã nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong Mộng Hoa Lục, thậm chí Trần Nghiên Hy còn đăng ảnh đội nón xanh (ý chỉ bị cắm sừng) càng khiến nhiều người tin vào tin đồn này. Dẫu vậy, sau đó Trần Hiểu đã lên tiếng phủ nhận sự việc và tuyên bố sẽ kiện người tung tin thất thiệt.

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Tên tuổi của Trần Hiểu hiện đang lên như diều gặp gió nhờ thành công của tác phẩm "đại bạo" Mộng Hoa Lục đóng cặp với Lưu Diệc Phi, anh trở thành tài tử được săn đón bậc nhất của Cbiz. Hiện tại, nam diễn viên vẫn còn nhiều bộ phim đang chờ được lên sóng như Vẻ đẹp không gì sánh bằng, Vân tương truyện, Băng vũ hỏa, Nhân sinh lộ dao, Ám dạ minh thám.

Còn về phần Trần Nghiên Hy, những năm gần đây sự nghiệp của cô thụt lùi hơn nhiều so với trước. Dẫu vậy, cuộc hôn nhân hạnh phúc với Trần Hiểu khiến cô được nhiều người ngưỡng mộ.

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