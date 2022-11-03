Dù đã kết thúc từ lâu, nhưng Mộng Hoa Lục chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tiếp tục khẳng định "giá trị" khi nhận giải thưởng của Hiệp hội bản quyền Trung Quốc

Được biết, trước đó chỉ sau 1 tuần công chiếu, bộ phim do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính đã trở thành phim truyền hình Hoa ngữ cổ trang hot nhất thời điểm hiện tại. Với điểm số đạt 8.7 trên nền tảng Douban, Mộng Hoa Lục trở thành tác phẩm nổi bật nhất dịp hè 2022 trong số hàng loạt các bộ phim cổ trang được phát sóng cùng thời điểm.

Mộng Hoa Lục - tác phẩm cổ trang đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 16 năm của “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi kể từ thành công của Thần điêu đại hiệp 2006 đang gây sốt trong cộng đồng xem phim.

Hơn hết, tương tác bùng nổ giữa cặp đôi chính cũng là một trong những sức hút lớn giúp lượng người hâm mộ Mộng Hoa Lục tăng cao. Cả hai hiện thể các phân đoạn bên nhau rất “tình” và tự nhiên như một cặp đôi thực thụ nên không tạo cảm giác gượng gạo cho người xem. Các cảnh hôn của cặp đôi còn liên tục lọt vào top tìm kiếm trên trang Weibo cho thấy mức độ ảnh hưởng của các diễn viên nói riêng và bộ phim nói chung.

Mộng Hoa Lục thành công dựa trên nhiều yếu tố, không chỉ nội dung thú vị gây cuốn người xem, mà còn được chỉn chu về mặt hình ảnh chất lượng, bên cạnh đó là dàn cast đẹp cùng với khả năng diễn xuất được đánh giá cao, từ cách tạo hình đến trang phục đều rất lộng lẫy, rạng ngời bộc lộ được khí chất của các nhân vật.

Những cảnh hôn đắt giá trong phim từng liên tục lọt vào top tìm kiếm trên trang Weibo

Cả hai diễn viên chính đều thành công khi thể hiện trọn vẹn được nhân vật

Dù phim đã kết thúc với nhiều thành tích đáng kể, nhưng "sức nóng" của phim chưa hoàn toàn dừng lại ở đó, mới đây Mộng Hoa Lục tiếp tục gây bất ngờ khi nhận giải thưởng của Hiệp hội bản quyền Trung Quốc và Liên Minh bản quyền Thương hiệu Trung Quốc.

Cụ thể, trong lễ trao giải thưởng Ngôi sao vàng của Hiệp hội bản quyền Trung Quốc, Mộng Hoa Lục đã vinh dự nhận được "Giải thưởng IP Bản quyền - Thế hệ mới xuất sắc" năm 2022. Nhờ sự hợp tác thành công của dàn diễn viên tên tuổi với sức nóng của phim, mà trong suốt thời gian phát sóng, số lượng phát sóng đã vượt hơn 5,7 tỷ lượt xem, thu được tổng cộng 3,174 lượt tìm kiếm nóng trên toàn mạng. Mộng Hoa Lục vinh dự trở thành bộ phim truyền hình ăn khách (bạo khoản) cấp H1 năm 2022.

Liên tục nhận được lời mời hợp tác liên minh với hơn 40 thương hiệu, trong đó có liên minh IP trực tuyến, lồng ghép quảng cáo vào tình tiết và nhân vật, mở các buổi triển lãm ngoại tuyến, tạo lối chơi sáng tạo mới kết hợp không gian và bản quyền sản phẩm,... Chính những điều này, đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao thêm sự tương tác giữa các thương hiệu, người dùng và nội dung của các tập phim. Các tập phim đều được chuyển cách tiếp thị từ nội dung nhỏ lẻ sang triển khai tiếp thị IP toàn diện đa góc độ, từ trực tuyến sang ngoại tuyến.

Trước thông tin này, các fan của Mộng Hoa Lục đều tỏ ra vui sướng và liên tục chúc mừng đến thành tích mới của các diễn viên và đoàn làm phim. Có thể nói đây là phần thưởng vô cùng xứng đáng vì tất cả đã cố gắng hết sức để Mộng Hoa Lục được thành công như ngày hôm nay. Nhiều khán giả còn cho rằng dù là diễn viên thế hệ 8X, nhưng cả hai diễn viên chính đều có màn trở lại đầy bứt phá không hề hạ nhiệt trước độ hot của dàn 9X đang lên.

Tác phẩm nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Có thể nói, Mộng hoa lục không phải là bộ phim hoàn hảo, tác phẩm từng bị gây tranh luận vì có nhiều "sạn" trong phim. Đặc biệt, phim còn gây tranh cãi khi đề cập chuyện trinh tiết. Tuy nhiên, bỏ qua những ồn ào không đáng có, đây là tác phẩm được xem là dự án cổ trang thành công nhất của Hoa ngữ trong năm 2022 này. Cũng là tín hiệu tốt giúp hồi sinh dòng phim cổ trang vốn đang bị bão hòa vì màn trình diễn tệ hại của các diễn viên lưu lượng.