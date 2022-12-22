Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim 'Đi đến nơi có gió' do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã được phát hành

Sao quốc tế 22/12/2022 07:25

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung chia sẻ những đoạn video ngắn của bộ phim "Đi đến nơi có gió" được trình chiếu trong buổi chiêu thương.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung rần rần trước đoạn video ngắn của bộ phim "Đi đến nơi có gió" được trình chiếu trong buổi chiêu thương. Cụ thể, đoạn video hé lộ những cảnh quay đầu tiên với khung cảnh thiên nhiên và tình cảm nên thơ nhẹ nhàng giữa hai nhân vật Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) và Tạ Chi Dao (Lý Hiện).

Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đều ăn mặc vô cùng giản dị. Nữ diễn viên gây ấn tượng với các đường nét sắc sảo, thanh tú trên gương mặt. Nhiều người không ngớt lời khen ngợi, cho rằng trông cô nàng trông như gái đôi mươi, đứng từ góc độ này của khung ảnh hoàn toàn không nhận ra được dấu tích thời gian trên gương mặt. Lý Hiện cũng giữ vững phong độ khi đứng cạnh "chị lớn". Khung cảnh hiện lên vô cùng lãng mạn, đậm chất trữ tình.

Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim 'Đi đến nơi có gió' do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã được phát hành - Ảnh 1Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim 'Đi đến nơi có gió' do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã được phát hành - Ảnh 2Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim 'Đi đến nơi có gió' do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã được phát hành - Ảnh 3

Tài tử Lý Hiện sinh năm 1991, được khán giả biết đến nhiều hơn với vai diễn Hàn Thương Ngôn (Gun Thần) trong bộ phim Cá mực hầm mật (Thân ái nhiệt ái 2019). Tuy nhiên, sau đó sự nghiệp của nam diễn viên không có nhiều vai diễn thành công, khiến danh tiếng của anh giảm sút. Việc được đóng cặp cùng Lưu Diệc Phi trong dự án Đi đến nơi có gió là cơ hội tốt với Lý Hiện.

Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim 'Đi đến nơi có gió' do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã được phát hành - Ảnh 4

"Đi đến nơi có gió"  là câu chuyện xoay quanh hành trình rời bỏ thành phố đông đúc, chật chội, trở về quê hương để tìm cách cân bằng cuộc sống, thực hiện các mục tiêu mới. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi. Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (do Lý Hiện thủ vai), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới.

 

Với chủ đề theo kịp xu hướng thời đại như trên, "Đi về nơi có gió" hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những trải niệm đáng nhớ. Đặc biết, nếu được lên sóng trong mùa hè, phim chắc chắn sẽ gây lên có sốt mới cho màn ảnh nhỏ, khuấy động nguồn cảm hứng đổi mới của thế hệ trẻ hiện nay.

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