Top cặp đôi màn ảnh Cbiz trong năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu chịu 'lép vế' trước cặp đôi 'sinh sau đẻ muộn' này

Sao quốc tế 21/12/2022 19:30

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước bảng xếp hạng những cặp đôi "nổi đình nổi đám" trên màn ảnh hoa ngữ trong năm 2022 do Sohu công bố.

Thương Lan Quyết - Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân 

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân lần đầu hợp tác trong bộ phim Thương Lan Quyết. Tác phẩm là bộ phim cổ trang huyền huyễn được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Đây là bộ phim được đánh giá là bộ phim hot nhất trong mùa hè vừa qua tại làng giải trí xứ Trung, giúp tên tuổi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân "vụt sáng" trong năm 2022. 

Top cặp đôi màn ảnh Cbiz trong năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu chịu 'lép vế' trước cặp đôi 'sinh sau đẻ muộn' này - Ảnh 1

Cặp đôi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân ăn ý trong phim và thân thiết cả ngoài đời nên dân tình không ngừng "đẩy thuyền" sau khi kết thúc phi. Thậm chí, cả hai nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò. Gần đây, từ khóa "Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đi ăn" lập tức đứng hạng 1 tìm kiếm trên Weibo, cho thấy sự quan tâm của cư dân mạng đến cặp đôi Thương Lan Quyết.

Tinh Hán Xán Lạn - Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư 

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi được khán giả cực kỳ yêu thích. Kết hợp với bạn diễn cùng độ tuổi trong Tinh hán xán lạn, Triệu Lộ Tư càng phát huy được thế mạnh. Cặp đôi Trình Thiếu Thương (Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) khiến bao khán giả phải thổn thức vì chuyện tình cảm trải qua nhiều khó khăn. Không chỉ bùng nổ "phản ứng hóa học" trên màn ảnh, cặp đôi này còn có những màn tương tác cực ngọt ở hậu trường

Top cặp đôi màn ảnh Cbiz trong năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu chịu 'lép vế' trước cặp đôi 'sinh sau đẻ muộn' này - Ảnh 2

Nhờ màn tung hứng của hai diễn viên trẻ, Tinh hán xán lạn trở thành phim cổ trang được yêu thích bậc nhất hè 2022 và là dự án thành công nhất trong sự nghiệp của hai ngôi sao 9X. Bên cạnh đó, không ít lần Ngô Lỗi và Triệu Lộ tư vướng nghi án “phim giả tình thật”.

Chiếu sáng anh, sưởi ấm em - Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi

Thời điểm cuối năm 2022, bộ phim Chiếc bật lửa và váy công chúa (tên khác Chiếu sáng anh, sưởi ấm em) nổi lên như một hiện tượng nhờ màn vào vai rất ngọt của hai diễn viên Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi.

Top cặp đôi màn ảnh Cbiz trong năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu chịu 'lép vế' trước cặp đôi 'sinh sau đẻ muộn' này - Ảnh 3

Nội dung phim là câu chuyện tình yêu giữa học sinh thiên tài Lý Tuân và cô gái xinh đẹp, thông minh Chu Vận. Lý Tuân do Trần Phi Vũ đảm nhiệm được miêu tả là thiên tài với thành tích thi đại học đứng đầu toàn tỉnh. Anh là người lý trí, thường xuyên khiến người khác nổi giận với những câu nói lạnh lùng. Tuy nhiên, Lý Tuân lại dành sự chăm sóc, chiều chuộng, nâng niu cho Chu Vận - cô tiểu thư cá tính, mọt sách chính hiệu với tâm hồn ngây thơ. Khán giả đắm chìm với hành trình đầy cảm xúc của hai nhân vật, từ thuở đầu gặp gỡ dẫn đến hiểu lầm và sau này cùng nhau nắm tay vượt qua sóng gió.

Hai diễn viên Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có nhiều hành động tình cảm cả trong phim và khi quảng bá khiến khán giả hâm mộ.

Mộng Hoa Lục - Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu

Năm 2022 đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau hơn 15 năm của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi với phim Mộng hoa lục. Bạn diễn cô lựa chọn là "nam thần cổ trang" Trần Hiểu. Từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, Trần Hiểu luôn được đánh giá là tài tử có ngoại hình rất hợp với các dự án cổ trang. Do đó, sự kết hợp giữa Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu được dự đoán mang lại bữa tiệc thị giác mãn nhãn cho khán giả ngay trước khi phim phát sóng.

Top cặp đôi màn ảnh Cbiz trong năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu chịu 'lép vế' trước cặp đôi 'sinh sau đẻ muộn' này - Ảnh 4

Trong phim, Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu liên tục có những cảnh ôm hôn nóng bỏng gây sốt, đặc biệt trong tập 19, sau khi Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) bày tỏ tình cảm. Sohu đánh giá hai diễn viên nhập tâm vào nhân vật, cảnh hôn tràn ngập cảm xúc.

Từ khóa "Nụ hôn của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu" có tới 130 triệu lượt đọc, 14.000 lượt thảo luận, gây sốt trên mạng xã hội. Tương tác cuốn hút của hai diễn viên là yếu tố quan trọng giúp Mộng hoa lục trở thành phim truyền hình có thành tích tốt nhất năm 2022 trên màn ảnh Trung Quốc.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư  Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân  sao hoa ngữ sao châu á Thương Lan Quyết Mộng Hoa Lục Tinh Hán Xán Lạn Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em

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