Ngu Thư Hân công khai nhận quà tặng sinh nhật 'cực khủng' đến từ 'đại gia Cbiz'

Sao quốc tế 20/12/2022 22:55

Nữ diễn viên Ngu Thư Hân đã chính thức đón sinh nhật tuổi 27 vào ngày 18/12 vừa qua.

Nữ diễn viên trẻ tài năng Ngu Thư Hân đã chính thức đón sinh nhật tuổi 27 vào ngày 18/12 vừa qua. Bên cạnh những lời chúc được gửi tới "Ngu Mỹ Nhân", netizen đặc biệt chú ý tới một món quà siêu to khổng lồ mà cô nàng nhận được từ một người cũng đặc biệt không kém. Nhân vật đó không ai khác chính là Triệu Tiểu Đường - người bạn thân của Ngu Thư Hân từ show truyền hình Thanh Xuân Có Bạn 2.

Theo đó, nhân ngày sinh nhật của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường đã đăng tải lời chúc của mình dưới bài viết mà nữ chính Thương Lan Quyết đăng tải. Chẳng những vậy, mỹ nhân họ Triệu còn khẳng định đã chốt đơn 100 bản album mới để ủng hộ cô bạn. Điều này lập tức thu hút rất nhiều sự quan tâm và chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là với những khán giả yêu mến bộ đôi "Đại Ngu Hải Đường" lừng lẫy một thời.

Ngu Thư Hân công khai nhận quà tặng sinh nhật 'cực khủng' đến từ 'đại gia Cbiz' - Ảnh 1

Ngoài ra, Ngu Thư Hân cũng được một người bạn khác là nữ diễn viên bạch Bạch Lộc “xuống tay” mua 200 bản album gửi tặng nhân ngày cô nàng bước sang một tuổi mới.

Triệu Tiểu Đường nổi lên nhờ chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2 và trở thành thành viên của nhóm nhạc THE9 cùng với Ngu Thư Hân, Hứa Giai Kỳ, Lưu Vũ Hân,... Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường đều có gu thời trang ấn tượng, được khen đẹp đôi mỗi khi đi cạnh nhau. Cả hai xuất hiện với những set đồ hiệu đắt đỏ, phụ kiện đều thuộc thương hiệu nổi tiếng. Cặp bạn thân từng khiến người hâm mộ sốc khi phát hiện giá trị những món đồ mà họ diện trên người.

Ngu Thư Hân công khai nhận quà tặng sinh nhật 'cực khủng' đến từ 'đại gia Cbiz' - Ảnh 2Ngu Thư Hân công khai nhận quà tặng sinh nhật 'cực khủng' đến từ 'đại gia Cbiz' - Ảnh 3

Gia cảnh giàu có của Ngu Thư Hân được nhiều người biết đến. Bố cô được cho là "thân thế không hề đơn giản", còn mẹ cô sở hữu công ty riêng, điều hành nhiều bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Ngu Thư Hân chính là "phú nhị đại" (con cái thế hệ thứ hai hưởng cuộc sống giàu có từ gia đình). Từ nhỏ, nữ diễn viên sinh năm 1995 theo học ở Singapore, gia đình cô sang thăm mỗi tuần một lần.

Bên cạnh đó, gia thế của Triệu Tiểu Đường lên hot search vì bề thế không kém cô bạn thân. Trong những bức ảnh quá khứ, nữ idol sống ở căn biệt thự xa hoa như dát vàng ở Bắc Kinh. Căn nhà rộng lớn cùng gu thời trang cực chất thể hiện gia cảnh giàu có của Triệu Tiểu Đường.

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