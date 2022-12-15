Bố nuôi Lưu Diệc Phi đã ly hôn vợ trẻ sau 3 năm chung sống?

Sao quốc tế 15/12/2022 17:19

Ông Trần Kim Phi - người cha nuôi đã nâng đỡ Lưu Diệc Phi nhiều năm - bị đồn đã cùng với người vợ kém 30 tuổi của mình ly hôn sau 3 năm bên nhau.

Trang Sohu đưa tin, ông Trần Kim Phi và nữ người mẫu Dương Thái Ngọc đã kết hôn vào năm 2019 nhưng trục trặc sau đó một năm và quyết định ly thân. Gần đây, cả hai đã tiến hành các thủ tục ly hôn nhưng không công bố chuyện ra ngoài vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Dương Thái Ngọc.

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Trần Kim Phi và nữ người mẫu Dương Thái Ngọc được cho là đã ly hôn - Ảnh: Internet

Theo nhiều nguồn tin, Dương Thái Ngọc ban đầu chỉ lấy Trần Kim Phi với mục đích có "chỗ dựa" trong làng giải trí, nhằm phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, hiện tại cô đã quen biết rộng rãi hơn và cảm thấy đã có thể tự lực lên quyết định chia tay người chồng hơn mình tới 30 tuổi.

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Dẫu vậy, cũng có thông tin cho rằng Dương Thái Ngọc rời đi vì cảm thấy Trần Kim Phi không còn nhiệt tình hỗ trợ mình mà vẫn dành phần lớn sự nâng đỡ cho cô con gái nuôi là Lưu Diệc Phi. Tháng 10 vừa qua, ông Trần và mẹ của Lưu Diệc Phi đã tái hợp tác khi cùng nhau mở một công ty làm phim với 60% cổ phần thuộc về mẹ của Lưu Diệc Phi.

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Trước khi kết hôn vào nă 2019, Trần Kim Phi và Dương Thái Ngọc đã có thời gian yêu đương 4 năm. Khi chuyện kết hôn được công khai, ông Trần trả lời phỏng vấn của truyền thông: "Chuyện này tôi không có lý do gì phải chia sẻ, đó chỉ là chuyện của cuộc đời chúng tôi".

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 Ông Trần Kim Phi đã nâng đỡ sự nghiệp của Lưu Diệc Phi trong nhiều năm qua - Ảnh: Internet

Ông Trần Kim Phi vốn là bạn thân của bố Lưu Diệc Phi - ông An Thiếu Khang, từ năm nữ diễn viên 13 tuổi thì ông là người hỗ trợ cô trong nghệ thuật. Vì vậy, truyền thông luôn ưu ái gọi ông Trần là "người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời Lưu Diệc Phi".

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