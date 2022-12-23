Nhờ 'nước cờ' đúng đắn với Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi có một năm thăng hoa không kém gì Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch

Mộng hoa lục là tác phẩm cổ trang đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 16 năm của "thần tiên tỉ tỉ" Lưu Diệc Phi kể từ thành công của Thần điêu đại hiệp 2006. Nhờ vào cốt truyện thú vị cùng dàn diễn viên đình đám, Mộng hoa lục ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Ngoài Lưu Diệc Phi, bộ phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Trần Hiểu , Lâm Duẫn, Liễu Nham...

Dù trở lại sau nhiều năm vắng bóng, nhưng Lưu Diệc Phi vẫn nhanh chóng lấy lại vị thế khi thể hiện vai diễn sở trường của mình trong "Mộng hoa lục". Cũng thông qua vai nữ chính Triệu Phán Nhi trong Mộng Hoa Lục đã giúp Lưu Diệc Phi lên ngôi Thị hậu tại LHP Quốc tế Macau lần thứ 13 vào ngày 22/12 vừa qua.

Khi phim lên sóng và mở điểm Douban, lượt đánh giá cho "Mộng hoa lục" tăng chóng mặt, chủ yếu là 5 sao. Số điểm tăng từ 8,3 lên 8,8 với hơn 300.000 đánh giá chỉ trong một buổi sáng, điều hiếm có bộ phim truyền hình nào đạt được. Đây là mức điểm cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây của dòng phim cổ trang do đó, Mộng hoa lục còn được gọi là "thần kịch".

Trước đó, có hơn 30 nhãn hàng mua quảng cáo khi phim được phát. Nhiều thương hiệu "xếp hàng" chờ phát quảng cáo, mức phí rẻ nhất cho mỗi giây là 100.000 nhân dân tệ (347 triệu đồng).

Trang Sohu còn đánh giá cao dàn diễn viên Mộng hoa lục vì đọc thoại trực tiếp, không cần qua lồng tiếng, góp phần đem lại cảm xúc chân thật cho người xem. Khi nói về nhân vật mà Lưu Diệc Phi đảm nhận, Sohu nhận xét Triệu Phán Nhi từng trải qua nỗi đau bị chồng chưa cưới hủy hôn vì "thấp hèn", vì thế khi bước vào chuyện tình mới, nàng không lãng mạn hóa, tốt đẹp hóa tình yêu mà hiểu thích một người là có thêm trách nhiệm, khó khăn mới cần đối diện.

Lưu Diệc Phi có thể không sở hữu diễn xuất xuất chúng, thậm chí gây tranh cãi dữ dội. Tuy nhiên, cô luôn biết phát huy điểm mạnh của mình khi chọn những nhân vật thế mạnh với điệu bộ và biểu cảm nhẹ nhàng, tự nhiên.

Tờ Sina nhận định, vai diễn Triệu Phán Nhi đã giúp nữ diễn viên giành lại cảm tình từ phía người xem sau một thời gian dài hứng chịu nhiều lời chê bai từ dư luận về sự nghiệp, diễn xuất.

Giữa các nữ đồng nghiệp 8X cùng thời như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, từ khi bước vào nghề đến nay, Lưu Diệc Phi có phần thất thế hơn và còn chịu mỉa mai là diễn xuất tỷ lệ nghịch với danh tiếng của cô.

Khán giả từng nhận xét Lưu Diệc Phi không thể mãi sống trong ánh hào quang nhờ các tác phẩm ở tuổi đôi mươi, cô cần một bộ phim “mở đường” cho bản thân khi đã U40. Và Mộng hoa lục chính là bộ phim xuất hiện đúng lúc và đã mang về loạt thành "khủng". Điều này, càng giúp cho vị thế của Lưu Diệc Phi vững vàng trước Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch.