'Đụng hàng' kiểu váy cùng một mỹ nhân Hàn Quốc, 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi chịu 'thua đau'

Sao quốc tế 25/12/2022 19:15

Khi so sánh 2 bức ảnh, ai cũng phải đồng ý rằng Lưu Diệc Phi "lép vế" hẳn so với người đẹp Hàn Quốc này.

Lưu Diệc Phi ngay từ những ngày đầu bước vào con đường diễn xuất đã gây ấn tượng với vẻ đẹp thoát tục của mình. Danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" luôn gắn liền với sự nghiệp của nàng Tiểu Long Nữ mà hiếm ai có thể thay thế được. Chính vì nhan sắc và khí chất hơn người như vậy mà nhiều khán giả cho rằng Lưu Diệc Phi chưa bao giờ bị lép vế về ngoại hình.

'Đụng hàng' kiểu váy cùng một mỹ nhân Hàn Quốc, 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi chịu 'thua đau' - Ảnh 1

Trong năm 2022, Lưu Diệc Phi đánh dấu sự tái xuẩt màn ảnh phim cổ trang của mình bằng bộ phim Mộng Hoa Lục sau 16 năm. Chính vì sự đầu tư cũng như kinh nghiệm diễn xuất mà Mộng Hoa Lục đã giúp Lưu Diệc Phi liên tiếp nhận được nhiều đề cử và giải thưởng lớn. 

'Đụng hàng' kiểu váy cùng một mỹ nhân Hàn Quốc, 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi chịu 'thua đau' - Ảnh 2

Mới đây khi tham gia Liên hoan phim Macau lần thứ 14, Lưu Diệc Phi được khen ngợi xinh đẹp nổi bật với mẫu váy màu xanh thướt tha và thanh thoát. Tuy nhiên, so với ảnh phòng làm việc đăng tải, những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa lại cho thấy Lưu Diệc Phi lúc này hơi mũm mĩm, phần bắp tay, eo của nữ diễn viên không được thon gọn. Tổng thế nhìn không được cao ráo và thon thả như ảnh đã chỉnh sửa.

'Đụng hàng' kiểu váy cùng một mỹ nhân Hàn Quốc, 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi chịu 'thua đau' - Ảnh 3

Bên cạnh đó, nhiều netizen còn tinh ý nhận ra mẫu đầm mà Lưu Diệc Phi diện cũng chính là mẫu váy mà nữ diễn viên Kim Go Eun của Hàn Quốc mặc tại lễ trao giải Rồng Xanh hồi tháng 7. 

'Đụng hàng' kiểu váy cùng một mỹ nhân Hàn Quốc, 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi chịu 'thua đau' - Ảnh 4

Thế nhưng, Kim Go Eun đã khéo léo bỏ phần áo choàng để khoe được bờ vai trần gợi cảm và thay bằng phụ kiện hết sức tinh tế nên trông outfit nhẹ nhàng và gọn gàng hơn hẳn. Vóc dáng "mình hạc sương mai" của Kim Go Eun cũng giúp tôn trọn vẻ đẹp của trang phục.

'Đụng hàng' kiểu váy cùng một mỹ nhân Hàn Quốc, 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi chịu 'thua đau' - Ảnh 5

Xuất hiện ở Liên hoan phim Macau, Lưu Diệc Phi nhận giải Nữ chính xuất sắc (Thị hậu). Đây là thành công lớn trong sự nghiệp những năm gần đây của nàng tiểu hoa. Vai diễn giúp "thần tiên tỷ tỷ" có cơ hội được vinh danh là Triệu Phán Nhi trong "Mộng hoa lục". Khán giả nhận xét nữ diễn viên chiến thắng xứng đáng và có năm 2022 thành công, khẳng định được địa vị không thua kém gì Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch. 

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