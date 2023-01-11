Không chỉ 'chữa lành tâm hồn', phim mới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện còn đi 'du lịch' qua màn ảnh nhỏ

Không lâu sau tiếng vang của phim cổ trang Mộng hoa lục, Lưu Diệc Phi tiếp tục tái ngộ khán giả qua bộ phim "Đi đến nơi có gió" đóng cùng Lý Hiện.

Sau thành công rực rỡ của bộ phim cổ trang Mộng hoa lục, Lưu Diệc Phi tiếp tục tái ngộ khán giả qua "Đi đến nơi có gió" đóng cùng Lý Hiện. Cụ thể, nữ diễn viên hóa thân thành nhân vật Hứa Hồng Đậu, cô gái ngoài 30 tuổi, làm quản lý ở bộ phận lễ tân của một khách sạn 5 sao tại Bắc Kinh. Cuộc sống của Hồng Đậu luẩn quẩn trong vòng quay cơm áo gạo tiền. Đúng lúc ấy, người bạn thân nhất Nam Nam của cô phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối rồi ra đi đột ngột, để lại vết thương lòng sâu sắc cho Hồng Đậu. Cô nghỉ việc, từ bỏ cơ hội lên chức đang trải ra trước mắt để đến vùng Đại Lý, Vân Nam sống ba tháng.

Bộ phim còn nhận được sự quan tâm, tạo sức hút với khung cảnh non nước Vân Nam bình yên, thơ mộng cùng nhịp sống thảnh thơi nơi đây. Theo chân nhân vật Hồng Đậu, cảnh sắc Vân Nam trải ra hút mắt với đồng cỏ rộng lớn, những con đường nhỏ và dốc phủ bóng cây xanh, những căn nhà gỗ tĩnh lặng, những tiệm cafe xinh xắn. Âm hưởng phim lãng đãng như hòa cùng một điệu với đời sống thư thả, không khí trong lành của vùng non nước phía Nam Trung Quốc.

Không chỉ điểm qua các công việc mưu sinh quen thuộc của bà con nơi đây như thêu thùa, khắc gỗ, nuôi ngựa, bán hàng thủ công, bộ phim còn dành nhiều khung hình đặc tả các món ăn, kỹ thuật nấu nướng đặc trưng của dân bản địa. Đời sống quần cư, tình làng nghĩa xóm nồng ấm và tinh thần hiếu khách là những nét đẹp văn hóa được tôn vinh qua từng tập phim. "Đi đến nơi có gió" không mang nhiều tình tiết như phim truyền hình thông thường. Tác phẩm liên tục lồng nhạc trên nền cảnh sắc thiên nhiên, hoạt động của con người, do đó dễ gây cảm giác dàn trải và lê thê. Nhưng đổi lại, hình ảnh, không khí phim mang đến sự thư thái cho người xem. Ngoài ra, giữa khung cảnh mỹ lệ như biên thơ dệt mộng của vùng núi Vân Nam, Lưu Diệc Phi thanh thoát tựa nàng thơ thả từng bước chân. Ở tuổi 35, cô vẫn giữ thần thái xứng danh "thần tiên tỷ tỷ" của phim Trung Quốc, lại có những bộ cánh thời thượng, hợp cảnh. Lần đầu đóng cặp, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện khá xứng đôi, ăn ý, không lộ khoảng cách tuổi tác.

Trong thời gian ngắn, Lưu Diệc Phi vụt sáng thành sao hạng A bằng cách nào? Mới đây, Lưu Diệc Phi được xướng tên ở ngôi vị "Thị hậu" - một giải thưởng vô cùng cao quý của điện ảnh Trung Quốc.

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