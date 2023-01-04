Nguyên nhân Lưu Diệc Phi 'trắng tay' trước Triệu Lệ Dĩnh tại giải thưởng Hoa Đỉnh

Trong năm 2022, Lưu Diệc Phi có màn trở lại ngoạn mục với dòng phim cổ trang thì Triệu Lệ Dĩnh đứng hàng đầu trong dàn sao đóng phim hiện đại.

Trong năm 2022 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi hoạt động khá năng nổ. Cụ thể, bộ phim "Mộng hoa lục" có sự tham gia của Lưu Diệc Phi được truyền thông và khán giả đánh giá rất cao. Thậm chí, truyền thông Hoa ngữ nhận định đây là bộ phim thành công nhất của mỹ nhân họ Lưu trong vài năm trở lại đây. Riêng Triệu Lệ Dĩnh cũng rất năng suất qua loạt phim hiện đại, trong đó phải kể đến "Gió thổi Bán Hạ" và "Hạnh Phúc đến Vạn gia".

Trong lễ trao giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 35, nhiều cái tên gây chú ý cũng góp mặt. Theo đó, nhìn chung vào danh sách đoạt giải đều là những bộ phim, diễn viên ấn tượng trong năm 2022 vừa qua. Nhưng một điều gây sốc là Lưu Diệc Phi lại trắng tay.

Cụ thể, vai diễn Triệu Phán Nhi trong "Mộng hoa lục" của cô nhận vô số lời khen từ khán giả về cả ngoại hình xinh đẹp lẫn diễn xuất. Tuy nhiên, giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dòng phim cổ trang" lại thuộc về Liễu Nham – vai Tôn Tam Nương trong "Mộng hoa lục".

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng, Lưu Diệc Phi hoàn toàn xứng đáng với giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dòng phim cổ trang" năm nay. Bởi chính nhờ sức hút của cô đã khiến bom tấn "Mộng hoa lục" phủ sóng màn ảnh vào giữa năm 2022. Song, không đạt giải Hoa Đỉnh nhưng Lưu Diệc Phi đã đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan điện ảnh, truyền hình Macau nhờ đóng "Mộng hoa lục".

Trong khi Lưu Diệc Phi trắng tay thì Triệu Lệ Dĩnh lại gặt hái thành tích lớn tại Hoa Đỉnh lần thứ 35. Cụ thể, cô giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" dòng phim hiện đại với dự án "Hạnh Phúc đến Vạn gia". Với vai diễn Hạnh Phúc, Triệu Lệ Dĩnh chinh phục được khán giả khi thể hiện một cô gái kiên cường, mạnh mẽ và không chịu khuất phục số phận.

Đặc biệt, dù "Hạnh Phúc đến Vạn gia" là phim chính kịch, kén khán giả nhưng nhờ màn thể hiện tốt của mỹ nhân họ Triệu, bộ phim đã phủ sóng màn ảnh Hoa ngữ với vô số kỷ lục.

Thành công rực rỡ nhưng Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'chịu thua' trước Lưu Diệc Phi trong BXH này Theo truyền thông Hoa ngữ, năm 2023 sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt của loạt cái tên đáng chú ý trong làng giải trí Hoa ngữ.

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