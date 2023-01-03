Thành công rực rỡ nhưng Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'chịu thua' trước Lưu Diệc Phi trong BXH này

Theo truyền thông Hoa ngữ, năm 2023 sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt của loạt cái tên đáng chú ý trong làng giải trí Hoa ngữ.

Trong năm 2023, sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Dương Tử khiến cuộc đua của phim trở nên gay cấn hơn. Mới đây, trang Vlinkage đã tổng hợp, công bố danh sách các bộ phim được xem và đón nhận nhiều nhất dựa trên sức hút của phim, mức độ bàn tán. Ngoài ra, những chỉ số này cũng phản ánh được chất lượng của phim. Dựa vào bảng xếp hạng, "Mộng hoa lục" của Lưu Diệc Phi xếp hạng 1 với 95,61 điểm. Thành công này chứng minh độ hot của nữ diễn viên khi trở lại với những bộ phim cổ trang sở trường. Nhờ sự thành công của bộ phim này, Lưu Diệc Phi từ một ngôi sao bị khán giả chê bai vì mãi không tiến bộ về mặt diễn xuất, Lưu Diệc Phi đã "chuyển bại thành thắng" khi cơn sốt "Mộng hoa lục" lên sóng.

Ở cuối năm 2022, "Gió thổi Bán Hạ" cũng là một tác phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bộ phim khiến Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là một trong những ngôi sao Hoa ngữ 8x thực lực và thành công bậc nhất. Đây là bộ phim nói về nữ quyền chân chính nhưng phô bày cảnh khốn khó của phụ nữ một cách trần trụi nhưng lại để lại cho người xem những thương cảm và xót xa. Phim đã khép lại nhưng tin rằng những câu chuyện và thông điệp của "Gió thổi Bán Hạ" kết thúc sẽ còn in dấu mãi trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, bộ phim của cô chỉ xếp top 3, thua "Mộng hoa lục". Theo truyền thông Hoa ngữ, lý do "Gió thổi Bán Hạ" thua trước "Mộng hoa lục" bởi phim thuộc dòng chính kịch sẽ kén khán giả hơn các bom tấn cổ trang. Vì vậy, bộ phim "Gió thổi Bán Hạ" bị mất đi một lượng lớn khán giả khiến tác phẩm nhận được vô số lời khen nhưng cũng không thể vào top 1 của bảng xếp hạng. Trong thời gian tới, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi chắc chắn sẽ có những cuộc "chạm trán" nảy lửa, để xem ai sẽ là tiểu hoa đán nổi bật nhất thuộc thế hệ sinh năm 1985. Mặt khác, những tiểu hoa đán sinh từ 1990 - 1995 như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Triệu Lộ Tư... đều đang ấp ủ nhiều dự án hấp dẫn, chắc chắn sẽ tạo nên một năm 2023 khó đoán. Các phim có sức hút nhất do Vlinkage tổng hợp gồm: Mộng hoa lục (Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu) - 95,61. Nhân thế gian (Lôi Giai Âm, Tống Giai, Ân Đào...) - 93,67. Gió thổi Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào, Lý Quang Khiết) - 91,02. Tinh hán xán lạn (Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư) - 90,96. Thương lan quyết (Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ) - 89,98. Ngự giao ký (Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân) - 89,92. Khanh Khanh Nhật Thường (Bạch Kính Đình, Điền Hi Vi) - 89,47. Hạnh Phúc đến Vạn gia (Triệu Lệ Dĩnh) - 88,94. Trầm vụn hương phai (Dương Tử, Thành Nghị) - 88,84.

Tạo hình ấn tượng của Dương Mịch trong phần trình diễn 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi', nhan sắc ra sao mà lấn át đàn em? Dương Mịch đã nhận được sự chú ý đông đảo từ phía khán giả khi xuất hiện trong lễ hội âm nhạc chào đón năm mới của đài truyền hình Trung Quốc.

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