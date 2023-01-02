Tiếp tục 'tóm sống' chồng của Trương Gia Nghê thân mật với cô gái lạ giữa lùm xùm tình ái

Việc Mãi Siêu mải mê vui chơi, cặp kè phụ nữ khiến dư luận đặt câu hỏi về mối quan hệ vợ chồng hiện tại của anh và Trương Gia Nghê. Giữa tháng 11/2022, tay săn ảnh Lưu Đại Chùy tung ảnh Mãi Siêu vào khách sạn với cô gái tên Thiệu Tình.

Mới đây, trang Sina đưa tin, chồng Trương Gia Nghê - Mãi Siêu thân mật với một cô gái trẻ ở đảo Tam Á (Trung Quốc). Những hình ảnh ghi lại cho thấy Mãi Siêu uống khá nhiều và vui vẻ với một phụ nữ xinh đẹp.

Theo Sina, chồng Trương Gia Nghê bắt đầu ngoại tình từ năm 2021. Người đẹp Diên Hi công lược biết chuyện và cố gắng khuyên can chồng bỏ thói trăng hoa, quay về vun vén gia đình nhưng không thành công. Tháng 5/2022, cuộc hôn nhân của hai người đổ vỡ. Cô không quan tâm đến đời sống của chồng mà tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc hai con trai.

Sau khi chồng bị phát hiện ngoại tình, góc khuất hôn nhân của Trương Gia Nghê cũng dần được phơi bày. Dù đã sinh hai con trai nhưng nữ diễn viên xinh đẹp chưa có một đám cưới chính thức. Mẹ chồng cũng không coi trọng vì nghĩ cô có xuất thân không môn đăng hộ đối với gia đình bà.

Ngày 7/12, một nguồn tin hé lộ với tờ Sina, mẹ chồng của Trương Gia Nghê muốn con trai giành toàn quyền nuôi hai cháu trai sau khi cô và Mãi Siêu ly hôn. Mẹ chồng Trương Gia Nghê đã chi một số tiền lớn để thuê luật sư nhằm giúp con theo đuổi vụ kiện ly hôn, giải quyết vấn đề nuôi con và phân chia tài sản. Được biết, phần tài sản của Mãi Siêu được cho là đứng tên bố mẹ. Vì vậy, Trương Gia Nghê khó nhận được chia tài sản sau ly hôn dù chồng cô là một doanh nhân giàu có. Hiện vẫn còn nhiều nghi vấn xoay quanh thông tin này.

Trương Gia Nghê sinh năm 1987, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 19 tuổi và từng là nàng thơ của Quỳnh Dao nhờ phim Tân một thoáng mộng mơ. Năm 2018, nữ diễn viên nổi tiếng với vai Thuận tần trong Diên Hi công lược. Cô từng được đánh giá là mỹ nhân đẹp nhất dàn hậu cung của phim này. Sự nghiệp của Trương Gia Nghê nổi bật với những vai diễn cổ trang trong Hiệp khách hành, Tam quốc nhiệt, Mỹ nhân như họa, Ly ái, Cung tỏa châu liêm. Thiên cổ quyết trần.

Trương Gia Nghê về chung sống với Mãi Siêu từ năm 2015 nhưng không làm đám cưới rình rang. Thời điểm đó, nhiều người ghen tị với nữ diễn viên thế hệ 8X vì cô lập gia đình với thiếu gia giàu có, đẹp trai. Song, cô có cuộc hôn nhân cay đắng do bị nhà chồng xem thường xuất thân không môn đăng hộ đối.