Liên tiếp bị chỉ trích cướp chồng Trương Gia Nghê, 'tiểu tam' có hành động khiến dân tình sợ hãi

Sao quốc tế 23/12/2022 18:07

Thiệu Tình - cô gái được cho là vào khách sạn với doanh nhân Mãi Siêu, chồng của nữ diễn viên Trương Gia Nghê vừa đăng tải hình ảnh cô cứa bàn tay của mình ra máu.

Trong bài viết dài đăng lên mạng xã hội lúc 4 giờ sáng 23/12, cô gái tên Thiệu Tình cho biết mình không phải là "tiểu tam". Cụ thể, trước đó đã có nhiều bài báo đưa tin Thiệu Tình chính là ''tiểu tam'' cướp chồng của Trương Gia Nghê khi bắt gặp hình ảnh cô cùng chồng nữ diễn viên vào trong khách sạn. 

Liên tiếp bị chỉ trích cướp chồng Trương Gia Nghê, 'tiểu tam' có hành động khiến dân tình sợ hãi - Ảnh 1
Bức ảnh khiến fan nghi ngờ Thiệu Tình là tiểu tam - Ảnh: Internet

Thiệu Tình còn giải thích đoạn video mà truyền thông đăng không phải mới đây mà là việc đã diễn ra từ tháng 9. Khi đó, không chỉ có hai người đi ăn với nhau ở khách sạn mà còn có nhiều người khác. Cô viết: "Lúc đó không chỉ có tôi và Mãi Siêu, trên lầu còn có rất nhiều bạn bè đang đợi chúng tôi đến uống cùng".

Liên tiếp bị chỉ trích cướp chồng Trương Gia Nghê, 'tiểu tam' có hành động khiến dân tình sợ hãi - Ảnh 2
Trương Gia Nghê và chồng - Ảnh: Internet

Thiệu Tình đăng ảnh cổ tay nhiều vết cứa, cho biết bản thân đã phải chịu rất nhiều lời gièm pha, những lời bắt nạt, nói gia cảnh cô không tốt, chế giễu ngoại hình cô, công kích tính cách của cô. Điều này khiến cô nàng rơi vào trạng thái hoảng loạn và stress khá nhiều. 

Thiệu Tình sinh năm 2001, đang là sinh viên. Trước ồn ào của chồng, đến giờ, Trương Gia Nghê không hề lên tiếng. Trong khi đó, nhiều khán giả khuyên cô ly dị.

Trương Gia Nghê về chung sống với Mãi Siêu năm 2015 nhưng không làm đám cưới rình rang. Thời điểm đó, nhiều người ghen tị vì cô lập gia đình với thiếu gia giàu có, đẹp trai. Năm 2016, cô sinh con trai lớn. Hai năm sau đó, con trai thứ hai của họ chào đời.

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