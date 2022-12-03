Dù chồng ngoại tình, Trương Gia Nghê có thể không giành được quyền nuôi con

Sao quốc tế 03/12/2022 12:49

Sau khi tin tức ngoại tình của Mãi Siêu bị phanh phui, Trương Gia Nghê được cho là đang âm thầm làm thủ tục ly hôn với chồng doanh nhân.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, cuối tháng 11 vừa qua, Mãi Siêu bị phanh phui chuyện ngoại tình với một sinh viên trẻ. Trước sự việc này, Trương Gia Nghê không có phản ứng mạnh mà chỉ chia sẻ lên trang cá nhân một dòng trạng thái: "Yêu được. Buông tay được".

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Trương Gia Nghê muốn nuôi con nhưng gia đình Mãi Siêu lại không đồng ý - Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải là lần đầu Mãi Siêu bị bốc chuyện dan díu bên ngoài. Cuối năm 2021, một khán giả tiết lộ từng gửi ảnh chồng Trương Gia Nghê thân mật bên phụ nữ cho nữ diễn viên.

Mới đây, có nguồn tin tiết lộ, Trương Gia Nghê vì không nhẫn nhịn được nữa nên yêu cầu ly hôn và cả hai đang âm thầm xử lý thủ tục nhầm tránh ồn ào. Bản thân Trương Gia Nghê muốn nuôi con nhưng gia đình Mãi Siêu lại không đồng ý và cũng muốn giành quyền chăm sóc các cháu.

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Cụ thể, mẹ của Mãi Siêu không đồng ý cho Trương Gia Nghê nuôi con vì cho rằng điều kiện kinh tế của cô không dư dả, không đủ sức lo cho con cuộc sống tốt nhất. Vì vậy, nữ diễn viên có khả năng không thể giành được quyền nuôi con. Tuy vậy, cô đang cân nhắc nhờ luật pháp can thiệp nếu như chuyện không thành.

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Trương Gia Nghê và Mãi Siêu đăng ký kết hôn vào năm 2016 nhưng đến hiện tại vẫn chưa tổ chức hôn lễ vì mẹ của nam doanh nhân cho rằng cô có xuất thân thấp kém, không hợp với con trai mình nên suốt 6 năm qua Trương Gia Nghê vẫn gọi mẹ chồng là "bác". Trong thời gian bên nhau, cặp đôi có hai con, một trai và một gái.

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