'Chúc Anh Đài' Lương Tiểu Băng tái xuất sau nhiều năm im hơi lặng tiếng

Sao quốc tế 03/12/2022 12:20

Sau nhiều năm vắng bóng, Lương Tiểu Băng vừa qua đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi tham gia vào một sự kiện giải trí.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Lương Tiểu Băng đã được mời tham dự tại một sự kiện ở Trung Quốc Đại lục. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên Hong Kong sải bước nhận về nhiều phản hồi tốt, có người bình luận rằng: "Cô ấy trông như thiếu nữ, một thiếu nữ trung niên, nữ hoàng cổ trang đẹp nhất, nàng A Kha (nhân vật được mô tả là người có nhan sắc 'hoa nhường nguyệt thẹn' trong phim "Lộc Đỉnh Ký" của Kim Dung) đẹp nhất".

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Lương Tiểu Băng đã được mời tham dự tại một sự kiện ở Trung Quốc Đại lục - Ảnh: Internet

Tại sự kiện này, Lương Tiểu Băng diện một chiếc váy màu bạc lấp lánh và trang điểm kỹ càng, trông vô cùng lộng lẫy. Tuy vậy, ở tuổi 53 thì nữ minh tinh cũng không thể giấu được dấu hiệu tuổi tác, cô trông khá tròn trịa, gương mặt có cằm đôi và nhiều vùng da kém săn chắc.

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 Lương Tiểu Băng (bìa phải) từng đoạt giải á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 1990 - Ảnh: Internet

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Lương Tiểu Băng sinh năm 1969, cô dành được ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1990 và thuận lợi bước vào làng giải trí. Nữ diễn viên được giao cho các vai diễn quan trọng trong những bộ phim như Lộc Đỉnh Lý, Lò Võ Thiếu Lâm,... và nổi tiếng nhất phải kể đến Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Vai diễn Chúc Anh Đài là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cô, được khán giả hết lòng yêu thích khen ngợi.

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Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lương Tiểu Băng kết hôn với tài tử Trần Gia Huy rồi sinh con gái vào năm 2007. Vì không nổi tiếng, Trần Gia Huy quyết định lui về sau chăm lo cho gia đình để vợ an tâm phát triển sự nghiệp của mình. Trước hàng loạt chỉ trích nặng nề hướng về chồng mình, Lương Tiểu Băng cũng không ít lần lên tiếng bảo vệ anh.

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Từ khóa:   Lương Tiểu Băng Chúc Anh Đài sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

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