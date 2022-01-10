3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao?

Sao quốc tế 10/01/2022 12:25

3 mỹ nhân vào vai Chúc Anh Đài đã có những thay đổi đáng kể trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình.

Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài là câu chuyện về tình yêu đẹp nhưng thấm đẫm nước mắt của một đôi nam nữ. Họ bị chia cắt bởi những lễ giáo phong kiến, gia đình và nhiều thế lực trong xã hội, sau cùng, cả hai đều bỏ mạng và hẹn gặp nhau ở kiếp sau. Đây được coi là phiên bản Trung Quốc của Romeo và Juliet, từng được không ít đạo diễn tài ba chuyển thể thành phim. Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là phiên bản của Lương Tiểu Băng năm 2000 và Đổng Khiết năm 2007.

Giả Tịnh Văn, Lương Tiểu Băng và Đổng Khiết là ba nữ diễn viên đã tái hiện thành công nhân vật Chúc Anh Đài, đồng thời cũng để lại dấu ấn trong lòng khán giả nhờ vai diễn này. Thành công trên màn ảnh, thế nhưng cuộc sống của 3 người đẹp lại khá lận đận khiến nhiều người tiếc nuối.

Giả Tịnh Văn 

Bước chân vào làng giải trí vào năm 16 tuổi, Giả Tịnh Văn khiến nhiều người nể phục bởi dù không được đào tạo trường lớp những vẫn vào vai rất tốt qua những bộ phim như: Giai gia phúc, Năm đó chúng ta đều ác, Hoa thủy tinh, Tình hồng ái trần

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 1

Tuy nhiên đến bộ phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài năm 1999, tên tuổi nữ diễn viên mới được nhiều người biết tới. Sau đó, nữ diễn viên tham gia nhiều bộ phim cổ trang khác và bắt đầu nổi tiếng Đa tình đao khách vô tình đao,Tiểu Lý phi đao, Ỷ thiên đồ long ký… 

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 2

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 3

Đến nay, Giả Tịnh Văn sở hữu số lượng lớn phim ảnh từng đóng. Thành công trong sự nghiệp nhưng cô lại thất bại trong hôn nhân. Cô kết hôn với Tôn Chí Hạo vào năm 2005. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của người đẹp không được êm ấm, cô thường xuyên bị chồng bạo hành. Cuối cùng, cả hai quyết định ly hôn vào năm 2010.

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 4

Sau ly hôn, Giả Tịnh Văn bị nhà chồng cướp quyền nuôi con, thậm chí còn không cho gặp mặt cô con gái nhỏ. Hiện tại, nữ diễn viên Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài đã tìm được bến bờ hạnh phúc mới bên người chồng diễn viên kém cô 9 tuổi tên Tu Kiệt Khải. Cặp đôi nhanh chóng có thêm 2 cô con gái siêu đáng yêu.

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 5

Lương Tiểu Băng

Lương Tiểu Băng từng được đánh giá là mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu nhan sắc cùng tài năng hết sức vẹn toàn vào những năm đầu thế kỷ 21. Vai diễn nữ chính xuất thần trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài thuở nào đã giúp danh tiếng của cô vang xa và được người hâm mộ châu Á yêu mến đông đảo. 

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 6

Kết thúc bộ phim, nữ diễn viên gây bất ngờ khi lên xe hoa với diễn viên Trần Gia Huy, người thủ vai Mã Văn Tài trong phim. Trần Gia Huy kém bà xã 5 tuổi và "lép vế" hơn hẳn cả về sự nghiệp, danh tiếng và tài chính. Cặp đôi từng chịu không ít lời gièm pha, chỉ trích từ khi còn hẹn hò nhưng vẫn quyết tâm gắn bó bên nhau.

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 7

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 8

Những năm gần đây, Lương Tiểu Băng thường xuất hiện trong các quán bar, trung tâm thương mại, sự kiện giải trí, livestream bán hàng,…. Có không ít nguồn tin cho rằng, Lương Tiểu Băng đang gặp khó khăn về tài chính nên phải ra ngoài kiếm tiền để nuôi cả gia đình.

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 9

Mặc dù trở thành trụ cột kinh tế chính của gia đình, phải bôn ba vất vả làm việc nhưng Lương Tiểu Băng chẳng hề oán thán chồng mình. Thậm chí, cô còn hết lòng khen ngợi chồng cô là một người chu đáo, dám hi sinh sự nghiệp riêng để quán xuyến chuyện nhà và cũng hết lòng yêu thương vợ con. Trên trang cá nhân của mình, nhiều người không ít lần nhìn thấy những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình cô. 

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 10

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 11

Đổng Khiết

Đổng Khiết theo học múa từ nhỏ, vừa bước chân vào showbiz đã được giao vai chính trong bộ phim Ngày tháng hạnh phúc của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Nhờ gương mặt xinh đẹp, trong sáng, diễn xuất nổi trội, Đổng Khiết liên tiếp được mời tham gia các dự án phim điện ảnh và truyền hình lớn như Tiểu Lý phi đao (2001), Chung cư những người tri thức (2001), Kim phấn thế gia (2003),….

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 12

Khi tham gia vào dự án phim Tân Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài năm 2007, Đổng Khiết đã là một “ngọc nữ” có tiếng tăm không nhỏ ở Cbiz. Không hề gặp áp lực với vai diễn của Lương Tiểu Băng năm 2000, Đổng Khiết bứt phá ngoạn mục, cô đi sâu vào nội tâm nhân vật, khiến Chúc Anh Đài lột xác như một chú tắc kè hoa, từ một tiểu thư khuê các, hiền thục sang một cô nhóc quyết đoán, tinh nghịch, lém lỉnh.

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 13

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 14

Thành công của vai diễn Chúc Anh Đài giúp Đổng Khiết như "hổ mọc thêm cánh". Khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió thì nữ diễn viên gây bất ngờ khi quyết định kết hôn với nam diễn viên Phan Việt Minh. Tuy nhiên không lâu sau cô bị truyền thông phát hiện ngoại tình với Vương Đại Việt còn có những cử chỉ thân mật ngoài đường khiến hình tượng "ngọc nữ" của cô đã tan thành mây khói. Những tác phẩm sau này có sự góp mặt của cô cũng bị công chúng tẩy chay không đón nhận.

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 15

Gần đây, Đổng Khiết đã quay trở lại màn ảnh với các bộ phim Mẹ hổ bố mèo (2015), Hậu cung Như Ý truyện (2017), Tam Quốc cơ mật (2018),… Nữ diễn viên khiến khán giả ngỡ ngàng vì nhan sắc tàn phai đáng kể, trên khuôn mặt đượm nét u buồn.

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 16

Các vai diễn sau này của Đổng Khiết đa số đều là những nhân vật “trà xanh” thâm hiểm, đạo đức giả, chuyên đâm chọc sau lưng hãm hại người khác. Mặc dù diễn xuất của Đổng Khiết tiến bộ vượt bậc và được khán giả công nhận, nhưng scandal cũ vẫn luôn là cái gai trong mắt công chúng, vì vậy người đẹp vẫn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ với hy vọng sẽ lấy lại được hào quang đã mất.

3 nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh giờ ra sao? - Ảnh 17

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