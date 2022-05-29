Mã Văn Tài 'vô danh' nên duyên cùng Chúc Anh Đài hạng A: Cuộc hôn nhân chịu nhiều điều tiếng và cái kết viên mãn ai cũng phải ngưỡng mộ

Chàng Mã Văn Tài này ngoài đời đã cưới được Chúc Anh Đài của đời mình, dù chịu nhiều lời dèm pha nhưng cuộc hôn nhân của cả hai lại vô cùng viên mãn.

Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài 2003 đã nên duyên thành công cho một cặp đôi ngoài đời thật, đó chính là "Chúc Anh Đài" Lương Tiểu Băng và "Mã Văn Tài" Trần Gia Huy. Dù chịu nhiều điều tiếng dư luận, cuộc hôn nhân của cả hai vẫn vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet Khi Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài 2003 phát sóng, Lương tiểu Băng đã là một nữ minh tinh đình đám, nhờ bộ phim này mà danh tiếng của cô càng được chú ý nhiều hơn. Trái ngược với cô, Trần Gia Huy chỉ là một diễn viên vô danh, nhờ vai Mã Văn Tài mà anh mới nhận được một chút quan tâm từ công chúng.

Cặp đôi kết hôn ngay sau khi Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài 2003 phát sóng - Ảnh: Internet Trước đó, Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy vốn đã từng hợp tác trong dự án Huynh Đệ, vì mến mộ người đồng nghiệp xinh đẹp nên anh đã theo đuổi cô. Vì Lương Tiểu Băng đường hoàng là một Á hậu Hong Kong, sự nghiệp lẫy lừng lại còn được nhiều đại gia vây quanh, việc nam diễn viên họ Trần bày tỏ tình cảm với cô được ví như "đũa mốc chòi mâm son" vậy. Nhiều người khi ấy còn cho rằng Trần Gia Huy chỉ là đang ham hư vinh, muốn "dựa hơn" bạn gái để nổi tiếng. Nhiều người cho rằng Trần Gia Huy chỉ muốn 'dựa hơi' Lương Tiểu Băng để nổi tiếng - Ảnh: Internet Bị xem là một cặp đôi đũa lệch của làng giải trí lúc bấy giờ, chẳng ai lại tin rằng Lương Tiểu Băng lại đồng ý ở bên cạnh Trần Gia Huy cả. Dẫu vậy, cặp đôi đã đạp lên dư luận, về chung một nhà ngay sau khi Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài 2003 khép lại.

Sau khi kết hôn, Lương Tiểu Băng trở thành trụ cột chính của gia đình - Ảnh: Internet Sau khi kết hôn, tưởng chừng cuộc sống của cặp đôi sẽ được yên ổn. Nhưng sau vai diễn Mã Văn Tài, sự nghiệp của Trần Gia Huy không hề có sự biến chuyển nào, trong khi đó thì Lương Tiểu Băng lại ngành càng thành đạt và vươn lên trở thành một ngôi sao đắt giá ở những năm 2000, vì lý do này mà phần lớn thu nhập trong gia đình đều là từ nữ minh tinh họ Lương, gián tiếp khiến ông xã cô bị gán cho việc ăn bám vợ, bất tài, vô dụng. Đến năm 2007, khi Lương Tiểu Băng sinh con đầu lòng, Trần Gia Huy quyết định lui về sau chăm lo cho gia đình để vợ an tâm phát triển sự nghiệp của mình. Quyết định này của nam tài tử nhận nhiều phản ứng trái chiều nhau, người khen anh cao thượng, kẻ chê anh ăn bám vợ, bất tài,... Trước hàng loạt chỉ trích nặng nề hướng về chồng mình, Lương Tiểu Băng cũng không ít lần lên tiếng bảo vệ anh. Cuộc sống viên mãn hiện tại của Trần Gia Huy và Lương Tiểu Băng - Ảnh: Internet Hiện tại, sau nhiều năm không hoạt động nghệ thuật, Trần Gia Huy đã không còn chút địa vị nào trong showbiz nữa mà chỉ là một người chồng bình thường. Còn Lương Tiểu Băng tuy danh tiếng không còn như xưa nhưng cuộc sống hôn nhân của cả hai vẫn vô cùng hạnh phúc.

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