Hé lộ cuộc sống thật của ‘Chúc Anh Đài’ Lương Tiểu Băng sau khi lấy ‘Mã Văn Tài’

Sau 19 năm kết hôn, cuộc sống của nữ diễn viên Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy vẫn đầy cơ cực nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.

Nữ diễn viên Lương Tiểu Băng sinh năm 1969, cô được các nhà làm phim chú ý sau khi giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1990. Sau đó, cô ký hợp đồng với đài TVB và trở thành gương mặt quen thuộc trong các bộ phim cổ trang. Lương Tiểu Băng (phải) trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1990 - Ảnh: Internet Mặc dù được nhiều đại gia săn đón nhưng Lương Tiểu Băng chưa từng động lòng. Bởi lẽ, cô đã dành trọn trái tim cho nam diễn viên Trần Gia Huy. Được biết, cặp đôi nảy sinh tình cảm sau khi tham gia bộ phim “Huynh đệ” năm 1992.

Thời điểm đó, Lương Tiểu Băng đã là ngôi sao lớn trong khi Trần Gia Huy vẫn là diễn viên hạng B. Nhiều người cho rằng Trần Gia Huy không xứng với Lương Tiểu Băng, cả hai như một cặp đũa lệch. Vượt qua sóng gió thị phi, cả hai vẫn ở bên nhau và tổ chức một đám cưới hạnh phúc vào năm 2000. Sau 7 năm chung sống, cặp đôi đón con trai đầu lòng. Lương Tiểu Băng kết hôn cùng Trần Gia Huy - Ảnh: Internet Sau khi rời TVB và đầu quân cho đài ATV, Lương Tiểu Băng ngày càng nổi tiếng nhờ vai nữ chính Chúc Anh Đài trong phim “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”. Trong khi đó, chồng của cô – Trần Gia Huy vào vai Mã Văn Tài độc ác. Nhiều khán giả sau khi biết “Chúc Anh Đài và Mã Văn Tài” là vợ chồng đều rất bất ngờ.

Cặp đôi trong phim 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' - Ảnh: Internet Thời điểm bộ phim kết thúc, những tưởng tên tuổi của Trần Gia Huy sẽ được nhiều người biết đến nhưng chỉ có mỗi Lương Tiểu Băng là ngày càng thành công. Nữ diễn viên nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, làm MC… trong khi ông xã vẫn dậm chân tại chỗ. Lương Tiểu Băng rất có tiếng tăm trong giới giải trí - Ảnh: Internet Tuy nhiên, Lương Tiểu Băng lại chọn cách rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm lo cho gia đình. Nhưng vì cuộc sống quá khó khăn, cô lại phải lao đầu vào kiếm tiền để trang trải sinh hoạt phí. Trần Gia Huy cũng quyết định lùi về một bước để Lương Tiểu Băng phát triển sự nghiệp. Chính vì vậy, cuộc hôn nhân của họ một lần nữa thu hút sự tò mò của dư luận. Nhiều người cho rằng Trần Gia Huy là người chồng bất tài khi để vợ một mình lăn lộn kiếm tiền. Nữ diễn viên đang là trụ cột của gia đình - Ảnh: Internet Trần Gia Huy lui về hậu phương hỗ trợ cho vợ và chăm sóc gia đình - Ảnh: Internet Gia đình hạnh phúc hiện tại của Lương Tiểu Băng - Ảnh: Internet Ở tuổi 50, dù cuộc sống gia đình luôn trong tình trạng thiếu trước, hụt sau nhưng Lương Tiểu Băng luôn vui vẻ, hạnh phúc: “Đối với tôi, cuộc sống bây giờ rất viên mãn và khiến tôi vô cùng hài lòng”. Sau 19 năm bên nhau, “Chúc Anh Đài và Mã Văn Tài” vẫn được xem là cặp vợ chồng đáng ngưỡng mộ của showbiz Hong Kong.

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