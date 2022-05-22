'Chúc Anh Đài' Lương Tiểu Băng sau 22 năm: Danh tiếng giảm sút nhưng hạnh phúc viên mãn bên 'Mã Văn Tài' Trần Gia Huy

Cho tới thời điểm hiện tại, Lương Tiểu Băng vẫn được nhiều người vẫn ưu ái, không ngại gọi cô với cái tên "Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh".

Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài là tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ với rất nhiều phiên bản khác nhau. Thế nhưng cho đến nay, phiên bản năm 2000 của bộ ba La Chí Tường - Lương Tiểu Băng - Trần Gia Huy vẫn thuộc hàng kinh điển. Lương Tiểu Băng năm đó tuy nhan sắc không thuộc hàng xuất chúng nhưng lại dễ gây thiện cảm cho khán giả, chính bởi vậy nhiều người vẫn ưu ái, không ngại gọi cô với cái tên "Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh". Sau tác phẩm kinh điển, Lương Tiểu Băng trở thành cái tên đình đám.

Trần Gia Huy từng mất 7 năm chân tình để đổi lấy cái gật đầu của nàng Chúc Anh Đài - Ảnh: Internet Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy khi đóng "Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài" - Ảnh: Internet Với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, nữ diễn viên được các ông lớn tin tưởng giao phó cho hàng loạt vai diễn trong các dự án phim đình đám. Cô còn sở hữu tài năng hát hay, múa đẹp. Điều này khiến cho xung quanh Lương Tiểu Băng luôn xuất hiện hàng loạt những đại gia, tài tử xung quanh. Tuy nhiên, điều khiến công chúng xứ Hương cảng ngỡ ngàng chính là là trái tim của nàng minh tinh đình đám lại rung động trước chàng trai thua xa cô về danh tiếng là Trần Gia Huy. Đám cưới của họ diễn ra trong sự dị nghị của người đời, rằng chồng cô lúc đó chỉ là một sao hạng B kém tiếng, không hề xứng đáng với địa vị của mỹ nhân họ Lương.

Không giàu có nhưng cả hai hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại - Ảnh: Internet Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài mang đến cho Lương Tiểu Băng mọi thứ, từ tiền tài, địa vị tới cuộc hôn nhân viên mãn thế nhưng tác phẩm này cũng là cái bóng quá lớn trong sự nghiệp của mỹ nhân họ Lương. Những năm sau này dù được đóng nhiều dự án lớn nhưng Lương Tiểu Băng không thể có cho mình dự án nào đủ xuất sắc để vượt mặt Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Dần dần địa vị của Lương Tiểu Băng cũng sụt giảm. Từng là Á Hậu, mỹ nhân cổ trang với bao phim nổi tiếng nhưng mấy năm nay, cô không còn nhận được lời mời đóng phim hay tham gia gameshow nào. Cô dành trọn vẹn thời gian cho gia đình, bạn bè, thỉnh thoảng đi hát giao lưu với khán giả tại các câu lạc bộ để kiếm thêm thu nhập.

'Lương Sơn Bá' Hà Nhuận Đông U50 vẫn 'chưa chịu già', rút khỏi làng giải trí để sống vui bên vợ trẻ Từng có địa vị "không phải dạng vừa" trong làng giải trí Hoa ngữ, Hà Nhuận Đông những năm gần đây dần rút lui để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuc-anh-dai-luong-tieu-bang-sau-22-nam-danh-tieng-giam-sut-nhung-hanh-phuc-vien-man-ben-ma-van-tai-tran-gia-huy-470459.html