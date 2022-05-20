'Lương Sơn Bá' Hà Nhuận Đông U50 vẫn 'chưa chịu già', rút khỏi làng giải trí để sống vui bên vợ trẻ

Sao quốc tế 20/05/2022 17:22

Từng có địa vị "không phải dạng vừa" trong làng giải trí Hoa ngữ, Hà Nhuận Đông những năm gần đây dần rút lui để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

Tuy sự nghiệp có nhiều vai diễn nổi tiếng, nhưng khi nhắc đến Hà Nhuận Đông, ai cũng nghĩ tới ngay nhân vật Lương Sương Bá trong tác phẩm Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài (2007) từng gây tiếng vang khắp cả châu Á. Cũng nhờ vai diễn này mà nam tài tử họ Hà tạo dựng được vị thế và tên tuổi của mình.

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Khi nhắc đến Hà Nhuận Đông, ai cũng nghĩ tới ngay nhân vật Lương Sương Bá - Ảnh: Internet

Nhờ vóc dáng cao ráo, thân hình cân đối và gương mặt đĩnh đạc, Hà Nhuận Đông từng là diễn viên thường được đề cử cho các vai diễn chững chạc. Tuy vậy, những năm gần đây, nam tài tử đã không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình nữa mà chú tâm vào việc hưởng thụ cuộc sống vui vẻ bên vợ của mình.

Trang Sohu đưa tin, Hà Nhuận Đông đã bắt đầu hạn chế đóng phim kể từ sau khi anh kết hôn vào năm 2016. Vợ của nam tài tử là Peggy, cả hai đã có 8 năm yêu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, khi xuất hiện trước truyền thông anh hạn chế nhắc đến vợ vì sợ cuộc sống riêng của cô bị ảnh hưởng.

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Vào năm 2016, Hà Nhuận Đông kết hôn với bạn gái Peggy sau 8 năm yêu nhau - Ảnh: Internet

Được biết, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Hà Nhuận Đông vô cùng ngọt ngào, dù thường xuyên xa nhau do tính chất công việc nhưng cả hai vẫn tranh thủ liên lạc với nhau để hâm nóng tình cảm. Tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi vẫn chưa đón con đầu lòng dù rất mong mỏi gia đình có thêm thành viên mới nhưng quyết định để vạn sự tùy duyên.

"Thời gian dành cho sự nghiệp của tôi đã quá đủ. Tôi muốn quãng đời còn lại có thể ở bên người thân nhiều hơn. Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi và vợ có con. Mọi người xung quanh đều thúc giục nhưng mọi thứ còn phải theo ý trời." - Hà Nhuận Đông nói.

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Hà Nhuận Đông chia sẻ kỷ niệm vui vẻ trong chuyến du lịch dài ngày cùng vợ mới đây - Ảnh: Internet

Ở tuổi 47, Hà Nhuận Đông ngoài sự nghiệp thành công còn được biết đến như một "quý ông không tuổi" của làng giải trí Hoa ngữ khi sở hữu gương mặt trẻ trung và thân hình vạm vỡ. Không chỉ được khán giả yêu thích vì tài năng diễn xuất và vẻ ngoài điển trai, nam tài tử còn được mến mộ bởi đời tư trong sạch, ít tai tiếng.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Hà Nhuận Đông đã tích góp được một khối tài sản không hề nhỏ vì anh là một trong những gương mặt đắt show quảng cáo, phim ảnh nhất nhì C-biz và vợ anh khá thành công trong lĩnh vực thời trang. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn thu về lợi nhuận khổng lồ khi kinh doanh.

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Nhờ thường xuyên tập luyện, Hà Nhuận Đông giữ được than hình vạm vỡ dù đã thuộc U50 - Ảnh: Internet

Nhờ vậy mà hai vợ chồng Hà Nhuận Đông đã nắm trong tay khá nhiều bất động sản, số tiền kiếm được từ việc cho thuê giúp cả hai thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không phải lo nghĩ gì nhiều.

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Từ khóa:   Hà Nhuận Đông Lương Sơn Bá Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài sao Hoa ngữ sao châu Á

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