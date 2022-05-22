BXH 30 bộ phim có nhiệt độ cao nhất trên Youku từ năm 2020 - 2022: Ngự Giao Ký vượt mặt các đối thủ nặng ký vươn lên top 1

Sao quốc tế 22/05/2022 09:05

Bộ phim mới đây nhất và cũng là tác phẩm được cho là "bạo nhất" của Ngự Giao Ký chễm chệ ngay ngôi đầu bảng với nhiệt độ phá 9.999 phần 1 và 10.000 phần 2.

Mới đây, bảng xếp hạng 30 bộ phim có nhiệt độ cao nhất trên Youku từ năm 2020 - 2022 đã chính thức lộ diện với nhiều bất ngờ thú vị.

Bộ phim mới đây nhất và cũng là tác phẩm được cho là "bạo nhất" của Ngự Giao Ký chễm chệ ngay ngôi đầu bảng với nhiệt độ phá 9.999 phần 1 và 10.000 phần 2.

BXH 30 bộ phim có nhiệt độ cao nhất trên Youku từ năm 2020 - 2022: Ngự Giao Ký vượt mặt các đối thủ nặng ký vươn lên top 1 - Ảnh 1
Bảng xếp hạng 30 bộ phim có nhiệt độ cao nhất trên Youku từ năm 2020 - 2022 - Ảnh: Internet

 

Ngự Giao Ký từng nhận kha khá lời chê bai về nội dung phim, diễn xuất non yếu của dàn cast chính và tạo hình quê mùa...Khi phim mới lên sóng, bị dân mạng chê bai là tác phẩm có phong cách và cốt truyện dành cho thiếu nhi. Bối cảnh của phim có thể nói là được rất nhiều trẻ em yêu thích, mà diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân cũng đậm chất “xu cà na”.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng đây vẫn là dự án đầu tiên chạm mốc nhiệt độ khủng trong suốt nhiều năm qua của Youku.

BXH 30 bộ phim có nhiệt độ cao nhất trên Youku từ năm 2020 - 2022: Ngự Giao Ký vượt mặt các đối thủ nặng ký vươn lên top 1 - Ảnh 2
Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

 

Ngoài ra, trong danh sách còn có sự góp mặt của Sơn Hà Lệnh - bộ đam cải đình đám một thời. Kinh phí đầu tư thấp, chẳng mấy được kỳ vọng khi lên sóng, vậy mà phim lại "chuyển bại thành thắng", giúp Youku thu về bộn tiền. Cung Tuấn kể từ thời điểm đó cũng trở thành ngôi sao được nền tảng phim này rất coi trọng.

BXH 30 bộ phim có nhiệt độ cao nhất trên Youku từ năm 2020 - 2022: Ngự Giao Ký vượt mặt các đối thủ nặng ký vươn lên top 1 - Ảnh 3
Sơn Hà Lệnh - Ảnh: Internet

 

Tư Đằng là dự án kinh phí thấp tiếp theo của Youku, những tưởng không hay nhưng hay không tưởng. Cảnh Điềm và Trương Bân Bân sau nhiều năm lăn lộn trong nghề cuối cùng cũng tìm được bộ phim chuyển mình thành công. Chỉ tiếc phim lại "đầu voi đuôi chuột", khiến dân tình cực kỳ không hài lòng.

BXH 30 bộ phim có nhiệt độ cao nhất trên Youku từ năm 2020 - 2022: Ngự Giao Ký vượt mặt các đối thủ nặng ký vươn lên top 1 - Ảnh 4
Tư Đằng - Ảnh: Internet

 

Top 30 phim có nhiệt độ cao nhất trên Youku từ 2020 – 2022:

1.Ngự Giao Ký

2.Ngọc Lâu Xuân

3.Thượng Dương Phú

4.Phong Khởi Nghê Thường

5.Xin Chào, Hỏa Diễm Lam

6.Sơn Hà Lệnh

7.Tuổi Trẻ Tích Cực

8.Tổ Kiểm Soát Lưu Động

9.Quân Cửu Linh

10.Vinh Quang Bình Phàm

11.Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp

12.Nông Thôn Tình Yêu

13.Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

14.Quan Hệ Công Chúng Khẩn Cấp

15.Tư Đằng

16.Sao Trời Biển Rộng

17.Hào Thủ Tựu Vị

18.Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

19.Nữ Bác Sĩ Tâm Lý

20.Tiểu Mẫn Gia

21.Xạ Thủ

22.Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám

23.Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh

24.Nhất Kiến Khuynh Tâm

25.Lê Hấp Đường Phèn

26.Cánh Cửa Tái Sinh

27.Chân Tướng

28.Trùng Khởi Chi Cực Hải Thính Lôi 1

29.Thời đại thức tỉnh

30.Âm Mưu Tình Yêu

 

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