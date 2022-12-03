Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hết Hà Dĩ Thâm, Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời cũng có màn cameo 'ấn tượng' trong một cảnh phim khiến fan phấn khích

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa và Bên Nhau Trọn Đời đều là ‘đứa con cưng’ trong vũ trụ ngôn tình của đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt. Chính vì thế, màn cameo của các nhân vật của Bên Nhau Trọn Đời luôn khiến khán giả phấn khích.

Sau thời gian lên sóng, bộ phim Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã chính thức khép lại với cái kết viên mãn cho tất cả nhân vật. Tuy nhiên, những tình tiết thú vị xoay quanh của bộ phim vẫn được công chúng đặc biệt quan tâm. Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã chính thức khép lại với cái kết viên mãn cho tất cả nhân vật - Ảnh: Internet Mới đây, cư dân mạng lại phát hiện một chi tiết của bộ phim liên quan đến bộ ngôn tình đình đám Bên Nhau Trọn Đời. Theo đó, Lý Tuân sau khi thành công trong ngành thiết kế game và đã được tòa soạn TREASURE mời đến phỏng vấn. Chuyện không có gì để nói nếu đây không phải là nơi mà nữ chính Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời đang làm việc.

Lý Tuân sau khi thành công trong ngành thiết kế game và đã được tòa soạn TREASURE mời đến phỏng vấn - Ảnh: Internet Tòa soạn này là nơi mà nữ chính Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời đang làm việc - Ảnh: Internet Trước đó, ở những tập đầu của phần 2, trong cuộc gặp giữa Chu Vận, Phương Thư Miêu và Nhậm Địch, các cô gái cùng ôn lại kỷ niệm thời đi học và cập nhật tình hình bản thân hiện tại. Phương Thư Miêu ra trường làm trái ngành, hiện đang làm việc tại một văn phòng luật. Trong chia sẻ của mình, Phương Thư Miêu tiết lộ văn phòng luật này có tên do họ của 3 người bạn thân ghép lại và sáng lập ra. Không những thế, Thư Miêu còn cho biết sư phụ mình họ Viên, còn sếp mình họ Hà, rất đẹp trai nhưng lại là hoa đã có chủ. Anh ta kết hôn với mối tình đầu, cũng là du học sinh về nước giống Chu Vận.

Phương Thư Miêu cho biết mình đang làm cho văn phòng luật có tên do họ của 3 người bạn thân ghép lại, sư phụ mình họ Viên, còn sếp mình họ Hà, rất đẹp trai nhưng lại là hoa đã có chủ - Ảnh: Internet Những tín đồ của vũ trụ phim ngôn tình sau khi xâu chuỗi dữ kiện đã nhanh chóng đi đến kết luận ông chủ của Phương Thư Miêu chính là đại luật sư Hà Dĩ Thâm. Không những thế, trong hai tập cuối của bộ phim, luật sư Viên của Bên Nhau Trọn Đời cũng xuất hiện và đứng trò chuyện với Phương Thư Miêu. Luật sư Viên của Bên Nhau Trọn Đời cũng xuất hiện và đứng trò chuyện với Phương Thư Miêu - Ảnh: Internet Bên Nhau Trọn Đời là một trong những ‘đứa con cưng’ trong vũ trụ ngôn tình của đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt - Ảnh: Internet Được biết, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa và Bên Nhau Trọn Đời đều là ‘đứa con cưng’ trong vũ trụ ngôn tình của đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt. Do đó, không có gì khó hiểu khi 2 phim có chi tiết liên kết với nhau.

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