Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Phát hiện một con số đặc biệt liên quan đến chuyện tình của Lý Tuân và Chu Vận

Sao quốc tế 01/12/2022 14:09

Trên mạng xã hội đã lan truyền bài viết nói về một phát hiện thú vị trong bộ phim, có một con số đặc biệt xuất hiện liên quan đến chuyện tình yêu của Lý Tuân và Chu Vận.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức khép lại nhưng dư âm cũng như những phát hiện thú vị trong bộ phim luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền bài viết nói về một phát hiện thú vị của fan hâm mộ đối với bộ phim. Theo đó, người này đã kỳ công bỏ ra thời gian ngồi đếm số lần Chu Vận gọi tên Lý Tuân trong 27 tập đầu của bộ phim. Kết quả gây bất ngờ với con số 99. Được biết, trong tiếng Trung, theo đồng âm, số 99 mang ý nghĩa 'mãi mãi'. Có thể thấy, tình yêu của Chu Vận dành cho Lý Tuân là sự chung thủy cho dù có bao năm xa cách nhưng cái tên ‘Lý Tuân’ đã trở thành tiếng gọi thân quen, khắc sâu mãi trong trái tim ‘công chúa’.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Phát hiện một con số đặc biệt liên quan đến chuyện tình của Lý Tuân và Chu Vận - Ảnh 1
Trong 27 tập đầu, Chu Vận đã có 99 lần gọi tên Lý Tuân - Ảnh: Internet

Hiện tại, bộ phim đã kết thúc viên mãn khi cặp đôi chính Lý Tuân và Chu Vận chính thức về chung một nhà và dẫn nhau đi đăng ký kết hôn. Về tuyến phản diện cũng phải trả giá, Cao Kiến Hồng sau khi phẫu thuật ung thư thành công đã rút khỏi công ty và cùng vợ là Từ Lê Na dọn đến nơi khác dưỡng bệnh, còn Phương Chí Tịnh cũng bị bắt vì tội biển thủ.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Phát hiện một con số đặc biệt liên quan đến chuyện tình của Lý Tuân và Chu Vận - Ảnh 2
Bộ phim có cái kết viên mãn cho tất cả - Ảnh: Internet

Trong phân đoạn cuối cùng, Lý Tuân ngắm nhìn Chu Vận cười đùa vui vẻ bên cạnh đồng nghiệp và bạn bè, anh nhớ lại những khoảnh khắc cô cười từ khi gặp mặt. Với Lý Tuân, nếu cuộc đời như lần đầu gặp gỡ, nếu khi con người chết đi, thực sự hồi tưởng cuộc đời đã qua thì Chu Vận chắc sẽ là người cuối cùng anh nhìn thấy trong đời.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Phát hiện một con số đặc biệt liên quan đến chuyện tình của Lý Tuân và Chu Vận - Ảnh 3
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet

Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa kết thúc viên mãn: Chu Vận trộm hộ khẩu đăng ký kết hôn với Lý Tuân, fan nguyên tác tiếc nuối một điều ở đoạn kết

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa kết thúc viên mãn: Chu Vận trộm hộ khẩu đăng ký kết hôn với Lý Tuân, fan nguyên tác tiếc nuối một điều ở đoạn kết

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức lên sóng những tập cuối cùng theo đúng dự kiến. Cái kết của bộ phim khiến không ít khán giả hài lòng lẫn tiếc nuối mặc dù khá viên mãn.

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