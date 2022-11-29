Trong trailer của các tập mới nhất đã khiến khán giả vô cùng bức xúc trước phân cảnh Cao Kiến Hồng tra tấn vợ mình là Từ Lê Na.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đang được công chúng quan tâm gần đây. Bên cạnh diễn biến hấp dẫn của tuyến tình cảm chính giữa Lý Tuân và Chu Vận thì những tình tiết gây cấn liên quan đến nhân vật phản diện Cao Kiến Hồng (Triệu Chí Vỹ) thu hút sự chú ý khán giả. Những tình tiết gây cấn liên quan đến nhân vật phản diện Cao Kiến Hồng (Triệu Chí Vỹ) thu hút sự chú ý khán giả - Ảnh: Internet Mới đây, trong trailer của các tập mới nhất đã khiến khán giả vô cùng bức xúc trước phân cảnh Cao Kiến Hồng tra tấn vợ mình là Từ Lê Na. Theo đó, hắn ta đã cố nhét nguyên trứng gà vào miệng của Từ Lê Na khiến cô suýt nghẹn. Nhiều khán giả cho rằng nhìn ánh mắt của Cao Kiến Hồng vô cùng nham hiểm, biến thái chứng tỏ hắn sẽ còn khiến cho vợ mình bị tra tấn nhiều hơn nữa.

Cao Kiến Hồng đã cố nhét nguyên trứng gà vào miệng của Từ Lê Na khiến cô suýt nghẹn - Ảnh: Internet Một số khán giả khác cho rằng đây là cái giá phải trả của Từ Lê Na khi được sống trong nhung lụa, được Cao Kiến Hồng yêu thương hết mực nhưng trong đầu suốt ngày lại tơ tưởng đến hình bóng của Lý Tuân dẫn đến cảnh bị chồng hành hạ như ngày hôm nay. Được biết, Từ Lê Na chính là người năm xưa cố theo đuổi Lý Tuân. Trong một phân cảnh gần đây, khi biết Lý Tuân đã ra tù, Từ Lê Na đã chạy đến tìm ‘crush cũ’ và có nhã ý giúp đỡ anh chàng. Lý Tuân đã có màn xát muối vào trái tim và lòng tự tôn của Từ Lê Na để bảo vệ Chu Vận nhưng lại khiến khán giả vô cùng hả lòng, hả dạ - Ảnh: Internet Tuy nhiên khi bị Lý Tuân từ chối, Lê Na lại có ý mỉa mai Lý Tuân và cả Chu Vận với câu hỏi: “Lý Tuân, cậu đã biết hối hận khi năm xưa lại lựa chọn Chu Vận thay vì tôi chưa?”. Chính vì lời lẽ ‘đụng chạm’ đến ‘công chúa’ Chu Vận của mình mà Lý Tuân đã đáp trả vô cùng xéo xắt: "Cô cố tình chạy đến nơi tồi tàn này để nhắc nhở tôi. Tôi cảm ơn cô. Nếu như có một chuyện không hối hận, thì đó là đã từ chối cô. Cô vĩnh viễn cũng không thể nào bằng Chu Vận". Câu nói của Lý Tuân như xát muối vào trái tim và lòng tự tôn của Từ Lê Na để bảo vệ Chu Vận nhưng lại khiến khán giả vô cùng hả lòng, hả dạ.

Khán giả cũng dành lời khen dành cho diễn xuất của Triệu Chí Vỹ khi hóa thân xuất sắc vai phản diện Cao Kiến Hồng khiến khán giả vừa thương vừa ghét nhân vật này - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, khán giả cũng dành lời khen dành cho diễn xuất của Triệu Chí Vỹ khi hóa thân xuất sắc vai phản diện Cao Kiến Hồng khiến khán giả vừa thương vừa ghét nhân vật này. Ghét vì sự phản bội, dùng mọi thủ đoạn để ‘đẩy’ người bạn từng thân Lý Tuân xuống ‘địa ngục’. Thương vì Cao Kiến Hồng dùng cả đời để đuổi theo Lý Tuân nhưng hắn sẽ không bao giờ bằng được anh. Không chỉ vì tài năng của Lý Tuân giỏi, mà anh chưa bao giờ đánh mất nhân cách cho dù có bị rơi vào ‘địa ngục’ nghiệt ngã. Chính Cao Kiến Hồng tự đẩy bản thân mình xuống ‘địa ngục’ dù đang có trong tay tất cả nhưng lại nhận về sự khinh bỉ của mọi người.

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