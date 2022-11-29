Mới dây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước những hình ảnh Trương Gia Nghê bị bắt gặp tụ tập cùng bạn bè giữa lùm xùm tình ái của chồng.

Vào ngày 29/11, trang Sina đưa tin, Trương Gia Nghê bị bắt gặp tụ tập cùng bạn bè. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện tại nơi công cộng sau ồn ào chồng ngoại tình với nữ sinh 21 tuổi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Người đẹp Diên Hi công lược có trạng thái tâm lý tốt, diện mạo tươi tắn. Cô ít cười đùa, chỉ chăm chú lắng nghe câu chuyện của bạn bè. Trước đó, Mãi Siêu - chồng Trương Gia Nghê đã bị "cánh săn ảnh" Lưu Đại Chùy tung ảnh vào khách sạn với cô gái tên Thiệu Tình vào ngày 25/11. Theo Sina, đây không phải lần đầu Mãi Siêu có quan hệ ngoài luồng sau lưng vợ. Một khán giả tiết lộ từng gửi ảnh chồng Trương Gia Nghê thân mật bên phụ nữ cho nữ diễn viên vào năm 2021.

Bên cạnh đó, trang QQ cho biết Trương Gia Nghê đã sớm biết chuyện chồng có bồ nhí bên ngoài. Cô trải qua giai đoạn suy sụp trước khi chấp nhận sự thật bị Mãi Siêu phản bội. Người đẹp xóa ảnh thân mật với chồng vào tháng 5, đặt chế độ hiển thị nội dung trên trang cá nhân chỉ trong 6 tháng. Lần cuối cùng Mãi Siêu thể hiện tình cảm với Trương Gia Nghê là vào cuối tháng 5. Truyền thông cho rằng anh cố chuộc lại lỗi lầm với vợ nhưng không được tha thứ.

Thời gian qua, Mãi Siêu thường xuyên bị bắt gặp chè chén thâu đêm suốt sáng bên hội bạn bè của thiếu gia Vương Tư Thông. Trong khi Trương Gia Nghê chọn đồng hành cùng các chị em ngoài ngành giải trí. Trương Gia Nghê và Mãi Siêu đã đăng ký kết hôn được hơn 6 năm và có hai con chung. Họ từng là cặp uyên ương rất được yêu thích trong làng giải trí xứ Trung khi cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế và dành cho nhau những cử chỉ, hành động tình cảm, quan tâm. Ông xã của sao phimThiên cổ quyết trần là một doanh nhân giàu có, anh được biết đến là người chồng hết mực yêu chiều vợ, thường xuyên có những hành động lãng mạn để làm đẹp lòng nữ diễn viên 35 tuổi. Mặc dù có cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ song Trương Gia Nghê từng gây bất ngờ khi tiết lộ vợ chồng cô chưa làm đám cưới. Vì chưa tổ chức hôn lễ theo phong tục truyền thống, đến nay cô vẫn gọi mẹ chồng là “dì”. Mãi Siêu từng chia sẻ dù chưa đổi cách xưng hô, mối quan hệ giữa bà xã và mẹ ruột của anh vẫn tốt đẹp. Tuy nhiên, nữ diễn viên họ Trương vướng tin đồn không được mẹ chồng chấp nhận.

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