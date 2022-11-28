HOT: ‘Cặp đôi vàng’ Hyun Bin và Song Ye Jin lên chức bố mẹ sau 8 tháng kể từ đám cưới thế kỷ, fan dự đoán nhan sắc của đứa bé ‘không đùa được đâu’

Sao quốc tế 28/11/2022 03:03

‘Cặp đôi vàng’ Nữ diễn viên Son Ye Jin (tên thật là Son Eon Jin, 40 tuổi) và Hyun Bin (tên thật là Kim Tae Pyeong, 40 tuổi) đón đứa con đầu lòng sau 8 tháng kết hôn.

Son Ye Jin đã hạ sinh một bé trai vào ngày 27. Cả mẹ và con đều rất khỏe mạnh. Hyun Bin và Song Ye Jin đã có một ‘đám cưới thế kỷ’ vào ngày 31/3 và sau 8 tháng, cặp đôi đã lên chức bố mẹ trong niềm hạnh phúc.

Theo nhật báo Kukmin, Son Ye Jin hiện nghỉ ngơi tại một trung tâm chăm sóc sau sinh ở Yeoksam Dong, Seoul. Cô sinh sớm hơn so với dự sinh vào tháng 12.

HOT: ‘Cặp đôi vàng’ Hyun Bin và Song Ye Jin lên chức bố mẹ sau 8 tháng kể từ đám cưới thế kỷ, fan dự đoán nhan sắc của đứa bé ‘không đùa được đâu’ - Ảnh 1
Đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được nhiều người cho rằng là một 'đám cưới thế kỷ' có 1 0 2

Cơ duyên của cặp đôi là sự tái hợp qua bộ phim truyền hình 'Hạ cánh nơi anh' của tvN. Son Ye Jin và Hyun Bin thừa nhận yêu nhau vào tháng 1/2021 sau gần 8 tháng hò hẹn bí mật. Họ quyết định kết hôn vào ngày 31/3 trong sự chúc phúc của đồng nghiệp và người hâm mộ. 

HOT: ‘Cặp đôi vàng’ Hyun Bin và Song Ye Jin lên chức bố mẹ sau 8 tháng kể từ đám cưới thế kỷ, fan dự đoán nhan sắc của đứa bé ‘không đùa được đâu’ - Ảnh 2
Mặc dù đeo khẩu trang và để mặt mộc nhưng vẫn có thể thấy rõ nhan sắc đỉnh cao của cặp đôi vàng này 

Tin tức mang thai đã được Son Ye Jin thông báo vào ngày 27/6, sau ba tháng kết hôn.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã tâm sự rằng: "Mọi người dạo này vẫn khỏe chứ? Mình thì đang có một khoảng thời gian vui vẻ. Hôm nay, mình muốn chia sẻ đến mọi người một tin vui. Một sinh linh bé bỏng đã đến với chúng mình. Mặc dù vẫn còn một chút bàng hoàng, nhưng khi thấy cơ thể mình thay đổi qua từng ngày, trong lòng mình rất lo lắng và phấn khích."

HOT: ‘Cặp đôi vàng’ Hyun Bin và Song Ye Jin lên chức bố mẹ sau 8 tháng kể từ đám cưới thế kỷ, fan dự đoán nhan sắc của đứa bé ‘không đùa được đâu’ - Ảnh 3
Son Ye Jin và Hyun Bin đón con đầu lòng vào ngày 27/11

Nữ diễn viên nói thêm: "Dù rất biết ơn nhưng vì cẩn thận cho nên mình đã không thể thông báo tin tức này ngay lập tức đến với mọi người. Tụi mình sẽ cùng nhau bảo vệ sinh linh quý giá này. Mình cũng mong là các bạn cũng sẽ bảo vệ được những điều quý giá trong cuộc sống và sống thật khỏe mạnh."

HOT: ‘Cặp đôi vàng’ Hyun Bin và Song Ye Jin lên chức bố mẹ sau 8 tháng kể từ đám cưới thế kỷ, fan dự đoán nhan sắc của đứa bé ‘không đùa được đâu’ - Ảnh 4
Nữ diễn viên Son Ye Jin cho biết mang thai khi tuổi không còn trẻ (40 tuổi) khiến cô có nhiều trải nghiệm bỡ ngỡ

Son Ye Jin cho biết, mang thai lần đầu khi tuổi không còn trẻ khiến cô có nhiều trải nghiệm bỡ ngỡ. Song, bà bầu xinh đẹp nhanh chóng thích nghi và hạnh phúc tận hưởng những thay đổi trên cơ thể mỗi ngày.

HOT: ‘Cặp đôi vàng’ Hyun Bin và Song Ye Jin lên chức bố mẹ sau 8 tháng kể từ đám cưới thế kỷ, fan dự đoán nhan sắc của đứa bé ‘không đùa được đâu’ - Ảnh 5
MS Team Entertainment, công ty quản lý của Son Ye Jin, đã thông báo nữ diễn viên sinh một bé trai và cả mẹ và con đều khỏe mạnh

 

HOT: ‘Cặp đôi vàng’ Hyun Bin và Song Ye Jin lên chức bố mẹ sau 8 tháng kể từ đám cưới thế kỷ, fan dự đoán nhan sắc của đứa bé ‘không đùa được đâu’ - Ảnh 6
Nhan sắc đỉnh cao của cặp đôi khiến nhiều người tò mò về dung nhan của đứa bé

Khi tin tức về việc mang thai của cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin được lan truyền, mọi người đổ dồn sự quan tâm đến ‘nhan sắc’ của chàng hoàng tử bé này. Với nhan sắc cực phẩm của bố mẹ, mọi người dự đoán rằng đứa bé sẽ có nhan sắc ‘không đùa được đâu’.

HOT: ‘Cặp đôi vàng’ Hyun Bin và Song Ye Jin lên chức bố mẹ sau 8 tháng kể từ đám cưới thế kỷ, fan dự đoán nhan sắc của đứa bé ‘không đùa được đâu’ - Ảnh 7
Cư dân mạng để lại nhiều lời chúc phúc cho cặp 

 

Theo Naver

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Từ khóa:   Showbiz Hàn Hyun Bin - Son Ye Jin Hyun Bin - Son Ye Jin kết hôn

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