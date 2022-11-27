Bắt gặp khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh dẫn người yêu mới đi ăn cực kỳ tình cảm

Sao quốc tế 27/11/2022 21:45

Mới đây người hâm mộ Cbiz đã bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh dẫn bạn gái mới Hiệp Kha đi ăn tại một nhà hàng sang trọng ở Bắc Kinh.

Trong đoạn video đăng trên TikTok, diễn viên Huỳnh Hiểu Minh ngồi cạnh Hiệp Kha, hai người ăn tối cùng một số người khác nữa. Dù trong đoạn video cả 2 tỏ vẻ không mấy thân mật nhưng một số netizen vẫn cho rằng cả 2 trông thực sự đẹp đôi. 

Bắt gặp khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh dẫn người yêu mới đi ăn cực kỳ tình cảm - Ảnh 1
Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha - Ảnh: Internet

Gần đây, hai người thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò. Họ cùng nhau đi cắm trại, mua sắm, đi chùa cầu an... Có quan hệ tình cảm nhưng họ kín tiếng, không công khai với truyền thông.

Hiệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh đều từng một lần đổ vỡ hôn nhân. Huỳnh Hiểu Minh kết hôn với Angelababy được vài năm rồi chia tay, trong khi Hiệp Kha cũng "một lần đò", có con trai riêng. Cũng chính vì vậy mà cặp đôi được cho là có nhiều điểm tương đồng để đến với nhau. 

Bắt gặp khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh dẫn người yêu mới đi ăn cực kỳ tình cảm - Ảnh 2
Bắt gặp khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh dẫn người yêu mới đi ăn cực kỳ tình cảm - Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp của Diệp Kha - Ảnh: Internet

Theo Baidu, Diệp Kha tốt nghiệp Đại học Thâm Quyến. Cô từng là hoa khôi nổi tiếng bậc nhất ở trường. Năm 2010, Diệp Kha tham gia cuộc thi Hoa khôi giới streamer do đài Hồ Nam tổ chức. Cô vào top 50 trên 102 thí sinh dự thi. Sau đó, Diệp Kha gia nhập showbiz với vai trò MC và người mẫu.

Người đẹp Trung Quốc hiện có 698.000 người theo dõi trên mạng xã hội Weibo. Cô được nhận xét có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cao ráo và nóng bỏng. Diệp Kha theo đuổi phong cách thời trang tôn lợi thế hình thể. Cô thường xuyên chia sẻ những bức ảnh khoe đường cong quyến rũ lên trang cá nhân.

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