Giữa lúc Angela Baby vướng tin đồn với trai trẻ, Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò với bạn gái hotgirl

Sao quốc tế 26/11/2022 16:30

Mặc dù chưa lên tiếng xác nhận, nhưng Huỳnh Hiểu Minh và hotgirl Diệp Kha lộ nhiều bằng chứng hẹn hò.

 

Vào ngày 26/11, trang Sohu đưa tin, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha được cho là tiếp tục đồng hành cùng nhau. Cả hai vừa đi ăn tối với bạn bè của nàng hot girl.

Trên trang cá nhân, người đẹp Tiểu Hồ Tịnh - bạn gái cũ của tài tử Hướng Tả - chia sẻ video quay Huỳnh Hiểu Minh ngồi cạnh một cô gái trong buổi tụ tập. Tiểu Hồ Tịnh nhấn yêu thích bình luận hỏi rằng người xuất hiện chung khung hình với ngôi sao Thần điêu đại hiệp là Diệp Kha. Động thái của Tiểu Hồ Tịnh gián tiếp khẳng định chuyện tình cảm giữa Diệp Kha và tài tử hàng đầu showbiz Trung Quốc.

Giữa lúc Angela Baby vướng tin đồn với trai trẻ, Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò với bạn gái hotgirl - Ảnh 1

 

Huỳnh Hiểu Minh và người mẫu Diệp Kha vướng tin hẹn hò từ giữa tháng 2. Gần đây nhất, nam diễn viên cùng bạn gái mới xem triển lãm tranh. Anh còn bị khán giả bắt gặp đi leo núi với người đẹp. Hồi tháng 10, khi Huỳnh Hiểu Minh về quê nhà Thanh Đảo, Trung Quốc nghỉ ngơi một thời gian, nam diễn viên cũng đưa Diệp Kha về cùng. Có nhiều bằng chứng cho thấy cả hai là một cặp nhưng nam diễn viên vẫn không lên tiếng thừa nhận mối quan hệ tình cảm. Diệp Kha cũng bằng lòng với chuyện tình "nửa kín, nửa mở" bên Huỳnh Hiểu Minh. Cô không muốn vội vàng công khai hay gây áp lực cho bạn trai.

Giữa lúc Angela Baby vướng tin đồn với trai trẻ, Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò với bạn gái hotgirl - Ảnh 2

Trong khi đó, Angela Baby gần đây rộ tin hẹn hò cùng nam diễn viên trẻ kém cô 10 tuổi - Lâm Nhất sau khi ly hôn khiến cư dân mạng Trung Quốc không khỏi sửng sốt. Cả ngoại hình lẫn sự nghiệp của cặp đôi đều đang rất lên theo thời gian và sở hữu lượng fan hâm mộ “siêu to khổng lồ”. Đông đảo khán giả đều ủng hộ chuyện tình này, mong tin đồn này sẽ trở thành sự thật. Song, phía Angela Baby và Lâm Nhất vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về thông tin trên.

Kể từ khi đường ai nấy đi với nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby trở thành nữ diễn viên độc thân đắt giá của làng giải trí xứ Trung. Người đẹp chăm chỉ làm việc và gặt hái được không ít thành công trên con đường nghệ thuật khiến fan rất đỗi tự hào. Đặc biệt, từng nhất cử nhất động trong đời sống tình cảm của nữ diễn viên được khán giả chú ý, quan tâm.

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