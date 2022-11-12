Mê mẩn tạo hình của Angela Baby trong Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh hẹn hò

Mới đây, Angela Baby gây ấn tượng với tạo hình chuẩn bị cho Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa năm 2022.

Vào ngày 12/11, Angela Baby chia sẻ loạt ảnh với tạo hình chuẩn bị cho Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa năm 2022. Vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà, nhưng không kém chút ma mị của người đẹp khiến người xem phải xiêu lòng. Đặc biệt, nữ diễn viên còn biết cách tạo dáng phô diễn hình thể tối đa trong cử động tay chân với chiếc váy xẻ khoe đôi chân dài miên man, thần thái thì thu hút "miễn bàn".

Sau ly hôn, nhan sắc của Angela Baby ngày càng thăng hạng, nhiều người trầm trồ trước vẻ đẹp của "mẹ một con" mỗi lần xuất hiện. Nữ diễn viên khẳng định được tên tuổi của bản thân trong làng giải trí Hoa ngữ cùng nhan sắc khó ai bì kịp. Không ít người nhận xét nhan sắc của nàng tiểu Hoa đán không hề pha lẫn với bất cứ ai mà mang nét quyến rũ chỉ Angela Baby mới có. Không những thế, Angela Baby là cái tên được giới thời trang săn đón bậc nhất. Số lượng bìa tạp chí và số lần mặc trang phục Haute Couture của nữ diễn viên thuộc top đầu Cbiz, chỉ thua kém Phạm Băng Băng, Châu Tấn và Chương Tử Di.

Trước đó, vào ngày 11/11, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha bị phát hiện tới triển lãm nghệ thuật ở Thượng Hải cùng nhau. Thông tin hẹn hò bị tiết lộ khi một người bạn của hot girl đăng ảnh chụp chung với cả hai lên mạng xã hội. Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha đã nhiều lần vướng tin hẹn hò, thậm chí còn trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội Trung Quốc. Dẫu ầm ĩ, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp vẫn không thừa nhận chuyện tình cảm. Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tuyên bố ly hôn ngày 28/1. Họ không chia sẻ rõ nguyên nhân và cho biết cùng có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Tờ Sina cho hay thủ tục ly hôn được giải quyết nhanh gọn do cả hai không có tranh chấp về tài sản.

Động thái gây chú ý của Angela Baby trước tin đồn Huỳnh Hiểu Minh chuẩn bị tái hôn Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin Huỳnh Hiểu Minh đã cầu hôn bạn gái Diệp Kha khi cả hai đi leo núi cùng nhau.

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