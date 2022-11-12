Mê mẩn tạo hình của Angela Baby trong Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh hẹn hò

Sao quốc tế 12/11/2022 16:42

Mới đây, Angela Baby gây ấn tượng với tạo hình chuẩn bị cho Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa năm 2022.

Vào ngày 12/11, Angela Baby chia sẻ loạt ảnh với tạo hình chuẩn bị cho Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa năm 2022. Vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà, nhưng không kém chút ma mị của người đẹp khiến người xem phải xiêu lòng. Đặc biệt, nữ diễn viên còn biết cách tạo dáng phô diễn hình thể tối đa trong cử động tay chân với chiếc váy xẻ khoe đôi chân dài miên man, thần thái thì thu hút "miễn bàn".

Mê mẩn tạo hình của Angela Baby trong Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh hẹn hò - Ảnh 1Mê mẩn tạo hình của Angela Baby trong Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh hẹn hò - Ảnh 2Mê mẩn tạo hình của Angela Baby trong Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh hẹn hò - Ảnh 3Mê mẩn tạo hình của Angela Baby trong Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh hẹn hò - Ảnh 4

Sau ly hôn, nhan sắc của Angela Baby ngày càng thăng hạng, nhiều người trầm trồ trước vẻ đẹp của "mẹ một con" mỗi lần xuất hiện. Nữ diễn viên khẳng định được tên tuổi của bản thân trong làng giải trí Hoa ngữ cùng nhan sắc khó ai bì kịp. Không ít người nhận xét nhan sắc của nàng tiểu Hoa đán không hề pha lẫn với bất cứ ai mà mang nét quyến rũ chỉ Angela Baby mới có.

Không những thế, Angela Baby là cái tên được giới thời trang săn đón bậc nhất. Số lượng bìa tạp chí và số lần mặc trang phục Haute Couture của nữ diễn viên thuộc top đầu Cbiz, chỉ thua kém Phạm Băng Băng, Châu Tấn và Chương Tử Di. 

Mê mẩn tạo hình của Angela Baby trong Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh hẹn hò - Ảnh 5Mê mẩn tạo hình của Angela Baby trong Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh hẹn hò - Ảnh 6Mê mẩn tạo hình của Angela Baby trong Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh hẹn hò - Ảnh 7Mê mẩn tạo hình của Angela Baby trong Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh hẹn hò - Ảnh 8Mê mẩn tạo hình của Angela Baby trong Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh hẹn hò - Ảnh 9

Trước đó, vào ngày 11/11, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha bị phát hiện tới triển lãm nghệ thuật ở Thượng Hải cùng nhau. Thông tin hẹn hò bị tiết lộ khi một người bạn của hot girl đăng ảnh chụp chung với cả hai lên mạng xã hội. Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha đã nhiều lần vướng tin hẹn hò, thậm chí còn trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội Trung Quốc. Dẫu ầm ĩ, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp vẫn không thừa nhận chuyện tình cảm.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tuyên bố ly hôn ngày 28/1. Họ không chia sẻ rõ nguyên nhân và cho biết cùng có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Tờ Sina cho hay thủ tục ly hôn được giải quyết nhanh gọn do cả hai không có tranh chấp về tài sản.

Động thái gây chú ý của Angela Baby trước tin đồn Huỳnh Hiểu Minh chuẩn bị tái hôn

Động thái gây chú ý của Angela Baby trước tin đồn Huỳnh Hiểu Minh chuẩn bị tái hôn

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin Huỳnh Hiểu Minh đã cầu hôn bạn gái Diệp Kha khi cả hai đi leo núi cùng nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby nhan sắc Angela Baby sao hoa ngữ sao châu á Huỳnh Hiểu Minh

TIN LIÊN QUAN

Động thái gây chú ý của Angela Baby trước tin đồn Huỳnh Hiểu Minh chuẩn bị tái hôn

Động thái gây chú ý của Angela Baby trước tin đồn Huỳnh Hiểu Minh chuẩn bị tái hôn

Body chuẩn 3 vòng "căng cực": Hot girl được nhận xét là "phiên bản gợi cảm" của Angela Baby là ai?

Body chuẩn 3 vòng "căng cực": Hot girl được nhận xét là "phiên bản gợi cảm" của Angela Baby là ai?

Loạt ảnh khoe sắc của Angela Baby 'gây bão' trong chương trình 'Keep Running'

Loạt ảnh khoe sắc của Angela Baby 'gây bão' trong chương trình 'Keep Running'

Dù gây tranh cãi khi bàn về tình yêu, Angela Baby vẫn được đón nhận bởi nhan sắc ngày càng lên hương

Dù gây tranh cãi khi bàn về tình yêu, Angela Baby vẫn được đón nhận bởi nhan sắc ngày càng lên hương

Angela Baby gây tranh cãi khi nêu quan điểm tình yêu sau cuộc hôn nhân 'tan vỡ' với Huỳnh Hiểu Minh

Angela Baby gây tranh cãi khi nêu quan điểm tình yêu sau cuộc hôn nhân 'tan vỡ' với Huỳnh Hiểu Minh

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau ly hôn: chàng ồn ào hẹn hò, nàng 'lạc quan giữa đám đông nhưng một mình thì lại không'

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau ly hôn: chàng ồn ào hẹn hò, nàng 'lạc quan giữa đám đông nhưng một mình thì lại không'

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 50 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 50 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI