Dù gây tranh cãi khi bàn về tình yêu, Angela Baby vẫn được đón nhận bởi nhan sắc ngày càng lên hương

Sao quốc tế 26/10/2022 08:10

Những hình ảnh xinh đẹp, kiều diễm của Angela Baby trong chương trình "Tín Hiệu Trái Tim mùa 5" khiến cư dân mạng xứ Trung phải xuýt xoa và trầm trồ.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không ngừng trầm trồ và ngưỡng mộ nhan sắc "bất chấp thời gian" của Angela Baby trong chương trình "Tín Hiệu Trái Tim mùa 5". Nét đẹp thanh tú, ngũ quan sắc sảo của mỹ nhân đẹp nhất nhì Cbiz nổi bần bật trong khung hình. Đặc biệt, góc nghiêng cực phẩm, sống mũi cao thẳng của nữ diễn viên chính là ước mơ của rất nhiều cô gái.

Có thể nói, bao nhiêu năm qua, Angela Baby vẫn giữ vững được phong độ nhan sắc hàng đầu Cbiz.

Dù gây tranh cãi khi bàn về tình yêu, Angela Baby vẫn được đón nhận bởi nhan sắc ngày càng lên hương - Ảnh 1Dù gây tranh cãi khi bàn về tình yêu, Angela Baby vẫn được đón nhận bởi nhan sắc ngày càng lên hương - Ảnh 2Dù gây tranh cãi khi bàn về tình yêu, Angela Baby vẫn được đón nhận bởi nhan sắc ngày càng lên hương - Ảnh 3

Mặc dù sự nghiệp diễn xuất "daajm chân tại chỗ" trong nhiều năm qua, nhưng Angela Baby luôn nổi bật và thành công ở con đường thời trang, người mẫu. Cô nắm trong tay nhiều dự án quảng cáo lớn và nhỏ. Thậm chí, Angela Baby còn là nữ diễn viên đầu tiên xuất hiện liên tục trên tạp chí Harper’s Bazaar suốt 10 năm liền.

Cụ thể, cô đã có 12 bìa đơn ở tạp chí đình đám này, trong đó có 1 bìa Kim cửu (bìa báo quan trọng nhất trong năm của loạt tạp chí thời trang. Riêng ở khoản này, Angela Baby đã làm khối nữ nghệ sĩ ngưỡng mộ bởi trong tiền lệ showbiz Trung Quốc chưa có ai từng làm được điều này. 

Dù gây tranh cãi khi bàn về tình yêu, Angela Baby vẫn được đón nhận bởi nhan sắc ngày càng lên hương - Ảnh 4Dù gây tranh cãi khi bàn về tình yêu, Angela Baby vẫn được đón nhận bởi nhan sắc ngày càng lên hương - Ảnh 5Dù gây tranh cãi khi bàn về tình yêu, Angela Baby vẫn được đón nhận bởi nhan sắc ngày càng lên hương - Ảnh 6Dù gây tranh cãi khi bàn về tình yêu, Angela Baby vẫn được đón nhận bởi nhan sắc ngày càng lên hương - Ảnh 7Dù gây tranh cãi khi bàn về tình yêu, Angela Baby vẫn được đón nhận bởi nhan sắc ngày càng lên hương - Ảnh 8Dù gây tranh cãi khi bàn về tình yêu, Angela Baby vẫn được đón nhận bởi nhan sắc ngày càng lên hương - Ảnh 9

Nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ, Angela Baby luôn phải đối mặt tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2015, cô tới một trung tâm y tế uy tín ở Bắc Kinh, Trung Quốc để giám định khuôn mặt, chứng minh đẹp tự nhiên. Nữ diễn viên thường ăn uống lành mạnh, không nêm gia vị vào món ăn, không sử dụng dầu mỡ khi chế biến. Ngoài ra, người đẹp đứng dựa vào tường 30 sau bữa tối để tiêu hóa tốt, sau đó đi bộ nhẹ nhàng. Cô không ăn uống gì trước khi đi ngủ 5 tiếng.

Angela Baby gia nhập làng giải trí từ khi 14 tuổi, ban đầu là người mẫu ảnh. Từ năm 2007, cô lấn sân lĩnh vực phim ảnh, tham gia nhiều phim như "Bên nhau trọn đời", "Cô phương bất tự thưởng"... Người đẹp kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh năm 2015, vợ chồng thông báo ly hôn hồi cuối tháng 1.

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