La Chí Tường bị chê 'làm lố' ngày trở lại, nhận chỉ trích thậm tệ vì cosplay lộ liễu Lisa (BLACKPINK)

Sao quốc tế 25/10/2022 11:41

Trong những chiêu trò mà La Chí Tường dùng để quảng bá đĩa đơn mới của mình, việc nam ca sĩ cosplay Lisa (BLACKPINK) đã khiến anh nhận về nhiều chỉ trích.

Trang Sina đưa tin, mới đây La Chí Tường đã đưa ra thông báo rằng sắp tới sẽ phát hành đĩa đơn mới với thân phận là Chu Bích Thạch. Theo đó, Chu Bích Thạch là nhân vật phản diện mà nam ca sĩ đảm nhận trong phim bản phim Vườn Sao Băng chế khi anh tham gia và Go Fighting (2016).

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Tạo hình của La Chí Tường được cho là đạo nhái hoàn toàn từ hình ảnh của Lisa trong MV Money của cô - Ảnh: Internet

Mọi chuyện không có gì để nói cho đến khi La Chí Tường tung ra các poster chính thức cho đĩa đơn lần này. Theo đó, nam ca sĩ bị tố là đạo nhái lộ liễu tạo hình của Lisa (BLACKPINK) trong MV Money của cô. Từ kiểu tóc, quần áo, đến cả giàu của anh đều làm mọi người liên tưởng đến nữ ca sĩ K-pop.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen nhận xét rằng La Chí Tường đang làm lố để "kéo fame" khi giả nữ và đạo nhái lại các nghệ sĩ nổi tiếng khác trong ngày trở lại.

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Đối diện với những chỉ trích từ phía công chúng, La Chí Tường đã không hề trốn tránh mà thẳng thắn thừa nhận việc đạo nhái Lisa: "Bày tỏ sự tôn trọng thôi. Rõ ràng vậy mà". Phát ngôn này của nam nghệ sĩ đã khiến anh tiếp tục bị nhiều người "mắng".

Một số bình luận của của cư dân mạng về sự việc này:

- La Chí Tường bê nguyên tạo hình của Lisa ra kiếm tiền, vậy đã trả tiền bản quyền chưa?

- Ngay cả giày cũng đạo nhái thì tôn trọng ở đâu?

- Tha cho Lisa được không?

- Ông chú 40 tuổi sao lại đi kiếm fame từ idol 20 tuổi vậy trời?

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Single trở lại lần này đồng thời đánh dấu sự trở lại của La chí Tường sau hơn 2 năm "sống ẩn" từ scandal tình ái với bạn gái cũ Châu Dương Thanh. Theo đó, vào đầu năm 2019, Châu Dương Thanh tố lăng nhăng, thường xuyên tham gia các bữa tiệc thác loạn và có sở thích tình dục kỳ lạ,...

Sau khi loạt bí mật về đời tư bị phanh phui, La Chí Tường thừa nhận tất cả và bị công chúng tẩy chay, đề nghị giải nghệ. Trong suốt hơn 2 năm tạm ngưng hoạt động, nam ca sĩ vẫn sống bình thản và không chịu áp lực kinh tế do khối tài sản khổng lồ tích trữ được sau nhiều năm lăn lộn trong ngành giải trí.

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