La Chí Tường cảm động rơi nước mắt ngày trở lại

Sao quốc tế 02/09/2022 10:31

Sau khi phải tạm dừng hoạt động một thời gian do bê bối tình ái, La Chí Tường hiện đang trên đường khôi phục lại danh tiếng của mình.

Trang Sina đưa tin, vừa qua La Chí Tường đã bay đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu mà nam nghệ sĩ trở lại Đại lục hoạt động sau 2 năm 4 tháng kể từ khi bê bối tình dục bị phanh phui.

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La Chí Tường đã bay đến Bắc Kinh, Trung Quốc để dự một sự kiện từ thiện công khai - Ảnh: Internet

Tại sân bay Bắc Kinh, khi chuyến bay của La Chí Tường vẫn còn chưa hạ cánh đã có hàng dài người hâm mộ đứng chờ anh. Phóng viên cho biết, nam tài tử đã khóc rất nhiều khi thấy các fan vẫn ủng hộ mình sau nhiều việc xảy ra.

Chia sẻ với ETToday, quản lý của La Chí Tường cho biết nam nghệ sĩ đến Bắc Kinh để dự một sự kiện từ thiện công khai, sau đó anh sẽ gặp gỡ đối tác để thảo luận về những dự án mới trong tương lai.

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La Chí Tường xúc động khi người hâm mộ vẫn ủng hộ anh - Ảnh: Internet

Tại sân bay, La Chí Tường cam đoan với người hâm mộ rằng sắp tới anh sẽ trở lại hoạt động thật mạnh mẽ. Điều này làm dấy lên nghi vấn lệnh cấm hoạt động của nam nghệ sĩ tại Trung Quốc đã hết hạn.

Vào đầu tháng 7 vừa qua, La Chí Tường vừa qua đã tổ chức một concert với quy mô lớn tại Đài Bắc, Đài Loan. Buổi biểu diễn này đồng thời đánh dấu cho màn comeback của "thiên vương châu Á" sau hơn 2 năm tạm ngưng hoạt động do bê bối tình dục.

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Nam tài tử cho hay, anh đã chuẩn bị rất lâu để màn trở lại này được hoàn hảo nhất dù chấn thương cũ ở đầu gối trái tái phát và giảm tới 13kg bằng một chế độ ăn chặt chẽ. La Chí Tường thông qua một video ngắn được phát trong video đã ám chỉ rằng anh đã có thể đối mặt với mọi khó khăn trong quá khứ.

Trước đó, vào đầu năm 2020, La Chí Tường bị bạn gái 9 năm là hotgirl Châu Dương Thanh công khai nhiều bí mật đen tối về anh. Theo đó, nam ca sĩ bị tố lăng nhăng, thường xuyên tham gia các bữa tiệc thác loạn và có sở thích tình dục kỳ lạ,...

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Sau khi loạt bí mật về đời tư bị phanh phui, La Chí Tường thừa nhận tất cả và bị công chúng tẩy chay, đề nghị giải nghệ. Trong suốt hơn 2 năm tạm ngưng hoạt động, nam ca sĩ vẫn sống bình thản và không chịu áp lực kinh tế do khối tài sản khổng lồ tích trữ được sau nhiều năm lăn lộn trong ngành giải trí.

Hậu bê bối tình dục, La Chí Tường bật khóc trên sân khấu ngày trở lại

Hậu bê bối tình dục, La Chí Tường bật khóc trên sân khấu ngày trở lại

Sau hơn 2 năm tạm ngưng hoạt động do bê bối tình dục, "thiên vương châu Á" La Chí Tường vừa qua đã tổ chức concert - đánh dấu việc trở lại hoạt động trong làng giải trí.

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