Loạt ảnh khoe sắc của Angela Baby 'gây bão' trong chương trình 'Keep Running'

Đáng chú ý, nhan sắc của Angela Baby tiếp tục nhận được sự chú ý và quan tâm từ phía khán giả.

Mới đây, chương trình "Keep Running" tập 4 của Trung Quốc không chỉ hấp dẫn khán giả bởi dàn khách mời cực nổi tiếng, mà còn mang đến những điều thú vị cho người xem khi so sánh mức độ dễ thương của dàn khách mới.

Trong loạt ảnh, Angela Baby không ngừng vẫy tay chào mọi người với nụ cười rất tươi và ngọt ngào. Cộng đồng mạng phải công nhận rằng, mặc dù diễn xuất của cô nàng còn gây nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của cô nàng là vũ khí giúp cô "lôi kéo" được rất nhiều người hâm mộ.

Angela Baby là một trong những ngôi sao thế hệ 8X nổi tiếng của showbiz Trung Quốc. Cô khởi nghiệp là một người mẫu khi mới 14 tuổi rồi chuyển hướng làm diễn viên điện ảnh. Tuy nhiên, năng lực diễn xuất của nữ diễn viên này không được công chúng, giới chuyên môn đánh giá cao.

Sau khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2015, cô được mời tham gia nhiều dự án điện ảnh lớn, cộng tác với những ngôi sao gạo cội nhưng nữ diễn viên không chứng minh được năng lực. Cô vẫn bị xếp vào nhóm diễn xuất thảm họa của màn ảnh Hoa ngữ.

Hậu ly hôn, sự nghiệp của Angela Baby bị đánh giá "giảm nhiệt". Truyền thông cho rằng việc chia tay Huỳnh Hiểu Minh là một trong những nguyên nhân khiến cho sự nghiệp cô tụt dốc, không còn được hậu thuẫn hùng mạnh như trước.