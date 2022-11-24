Giữa tin đồn Huỳnh Hiểu Minh sắp lấy vợ mới, Angelababy ẩn ý lý do chia tay với chồng cũ

Chia sẻ mới đây của Angelababy về đời sống cá nhân của mình được cho là có liên quan đến cuộc hôn nhân của cô và Huỳnh Hiểu Minh.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây khi xuất hiện tại một chương trình tạp kỹ, Angelababy đã có những chia sẻ từ tận đáy lòng về vấn đề tình cảm. Cô cho biết bản thân rất thích được sống trong thế giới tình yêu hai người và quen với việc luôn kề bên người yêu của mình. Vì vậy khi bị chia xa đột ngột, cô không thể thích nghi được, thậm chí là cảm thấy sợ hãi.

Angelababy tiết lộ thêm rằng hiện tại cô không đủ can đảm để bước vào một mối quan hệ mới - Ảnh: Internet

Angelababy tiết lộ thêm rằng hiện tại cô không đủ can đảm để bước vào một mối quan hệ mới. Lý giải cho việc này, nữ diễn viên cho biết mối quan hệ trước của cô đã có kết thúc không êm đẹp, cả hai cãi vã rồi chia tay dù trước đó mọi thứ rất vui vẻ và cô sợ lặp lại sai lầm này.

“Nếu bước sang mối quan hệ khác, liệu bạn có lặp lại những sai lầm tương tự?” - Angelababy nói với giọng khá buồn và gương mặt thoát chút u sầu.

Chia sẻ này của Angelababy khiến khán giả liên tưởng đến Huỳnh Hiểu Minh dù cô không hề nhắc đến tên chồng cũ. Nhiều người cho rằng có lẽ Huỳnh giáo chủ không hề yêu vợ cũ như cô yêu anh, đến khi Angelababy cảm thấy không thể níu kéo được nữa thì cặp đôi chọn ly hôn để trả tự do cho nhau.

Về phía Huỳnh Hiểu Minh, cách đây không lâu có tin đồn nam diễn viên sửa lại căn biệt thự 5 tầng mà mình và Angelababy từng chung sống để tái hôn với tình mới là hot girl Hiệp Kha. Theo đó, ảnh chụp cho thấy có rất nhiều vật liệu xây dựng được chất đầy bên ngoài căn biệt thự và cũng có nhiều công nhân ra vào làm việc.

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