Xuất hiện thông tin Từ Hy Viên ngoại tình từ trước khi ly hôn chồng cũ

Sao quốc tế 27/11/2022 21:14

Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi đại chiến trên mạng đang là đề tài được netizen xứ Trung xôn xao trong nhiều ngày vừa qua.

Trong những ngày vừa qua thông tin về chuyện gia đình Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi liên tục có những bài viết chỉ trích, bóc phốt lẫn nhau. Trong đó, mối quan hệ giữa Đại S và chồng mới người Hàn Quốc là DJ Koo Jun Yup cũng bị nhắc lại.

Xuất hiện thông tin Từ Hy Viên ngoại tình từ trước khi ly hôn chồng cũ - Ảnh 1
Từ Hy Viên - Ảnh: Internet

Theo đó, Từ Hy Viên và DJ Koo vốn hẹn hò từ hơn 20 năm trước. Cả hai chia tay do công ty quản lý của nam ca sĩ người Hàn ngăn cản. Theo lời Từ Hy Viên chia sẻ, sau khi biết tin cô đã ly hôn, DJ Koo lập tức liên lạc lại với nữ diễn viên. Chỉ sau vài lần trò chuyện, họ đã quyết định tiến tới hôn nhân dù Từ Hy Viên chỉ mới chia tay chồng vài tháng.

Xuất hiện thông tin Từ Hy Viên ngoại tình từ trước khi ly hôn chồng cũ - Ảnh 2
Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi - Ảnh: Internet

Truyền thông Đài Loan từng ca ngợi quyết định mạnh mẽ, nhanh chóng cùng chuyện tình lãng mạn hơn 20 năm của Từ Hy Viên và Koo Jun Yup.

Tuy nhiên, có nhiều bằng chứng cho thấy hai người đã liên hệ với nhau từ trước khi Từ Hy Viên ly hôn.Cụ thể dù kết hôn với doanh nhân Bắc Kinh là Uông Tiểu Phi, song Từ Hy Viên thường sống tại Đài Loan. Chính vì vậy nhiều người cho rằng cả 2 rất có thể đã lén lút qua lại với nhau từ năm 2018. 

Bên cạnh đó, trong buổi phỏng vấn, DJ Koo nói: "Tôi rất nhớ cô ấy", đại từ được sử dụng ở đây chỉ phụ nữ. Khi bị phát hiện, DJ Koo đã xóa hình ảnh này trên trang cá nhân.

 

Sau khi chia tay chồng cũ, Từ Hy Viên trả lời phỏng vấn cho biết cô mệt mỏi và mất niềm tin vào hôn nhân. Song, chỉ vài tháng sau, cô nhanh chóng tái hôn với tình cũ. Quyết định này khiến công chúng bất ngờ và đặt nhiều nghi vấn.

Xuất hiện thông tin Từ Hy Viên ngoại tình từ trước khi ly hôn chồng cũ - Ảnh 3
Từ Hy Viên và Dj Koo - Ảnh: Internet

Dẫu vậy khi cuộc hôn nhân của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi kết thúc, công chúng nhiều người đứng về phía Từ Hy Viên. Nữ diễn viên được cho là đã hy sinh nhiều trong chuyện tình cảm này.

Trước đó, nữ diễn viên cho biết cô bị động kinh và trầm cảm vì cố gắng sinh con cho nhà họ Uông. Từ Hy Viên còn bán bất động sản để giúp đỡ chồng khi anh kinh doanh thất bại. Trong khi đó, Uông Tiểu Phi vướng tin ngoại tình, đối xử không tốt với vợ.

Tuy nhiên, mới đây, bạn thân của Từ Hy Viên là nữ diễn viên Ngô Bội Từ tiết lộ Từ Hy Viên mắc bệnh động kinh từ thời con gái và phải liên tục dùng thuốc để chữa trị. Vì mang thai sinh con, cô ngừng thuốc nên bệnh động kinh mới tái phát. Chia sẻ từ Ngô Bội Từ vô tình đã bóc trần lời nói dối của Từ Hy Viên.

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