Mẹ Từ Hy Viên có tuyên bố cực gắt đáp trả con rể cũ: 'Con người đâu phải đồ vật. Không nên dùng từ bắt'

Sao quốc tế 22/11/2022 17:59

Mẹ của Từ Hy Viên cho biết sẽ không để cho con rể cũ ''bắt cháu'' về Bắc Kinh.

Mới đây, Uông Tiểu Phi cho biết sang Đài Loan tối 22/11, mục đích đón con trai về Bắc Kinh. Trả lời phóng viên Đài Loan về việc có lo lắng cháu sẽ bị bố bắt đi không, bà Hoàng Xuân Mai nói: "Con người đâu phải đồ vật. Không nên dùng từ bắt, hãy cho thằng bé được chơi vui vẻ với gia đình. Uông Tiểu Phi là bố đứa trẻ, bố con ở bên nhau là lẽ đương nhiên. Chúng ta đã bước vào thời đại văn minh, cãi vã không phân định được thắng thua".

Mẹ Từ Hy Viên có tuyên bố cực gắt đáp trả con rể cũ: 'Con người đâu phải đồ vật. Không nên dùng từ bắt' - Ảnh 1
Bà Hoàng Xuân Mai - Ảnh: Internet 

Ngoài ra bà cho biết thêm, việc Uông Tiểu Phi muốn đón con về Bắc Kinh là điều không nên diễn ra vào lúc này, nhất là khi nơi đây đang gặp vấn đề về tình hình dịch bệnh: "Từ Hy Viên chăm sóc lũ trẻ ở Đài Loan rất tốt. Đưa đứa trẻ về đó, cả Uông Tiểu Phi và bà Trương Lan đều rất bận, ai sẽ chăm sóc thằng bé? Với tư cách người cha, cậu ấy làm như vậy là vô nhân đạo. Nên nghĩ về những đứa trẻ. Nếu bạn không thật sự yêu gia đình mình, nói những điều tốt đẹp cũng vô ích". 

Mẹ Từ Hy Viên có tuyên bố cực gắt đáp trả con rể cũ: 'Con người đâu phải đồ vật. Không nên dùng từ bắt' - Ảnh 2
Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi - Ảnh: Internet 

Trước đó,  người đẹp “Vườn sao băng” gửi đơn lên tòa án ở Đài Loan, tố cáo chồng cũ – doanh nhân Trung Quốc Uông Tiểu Phi – vi phạm thỏa thuận ly hôn. Trong đơn kiện, cô nêu từ tháng 3 đến nay không nhận được trợ cấp từ Uông Tiểu Phi, yêu cầu anh trả khoản tiền 5 triệu Đài tệ (khoảng 4 tỷ đồng). Từ Hy Viên đề nghị tòa án niêm phong tài sản của Uông Tiểu Phi tại Đài Loan.

Đáp lại, Uông Tiểu Phi phẫn nộ tung file excel ghi chép những khoản thanh toán sinh hoạt phí cho con trong suốt 1 năm qua. Anh nhấn mạnh Đại S đã kết hôn với chồng mới và mình không muốn trả tiền điện cho căn nhà của Đại S nữa. Thậm chí còn mắng DJ Koo (chồng mới của Đại S): “Để người khác ở trong nhà thì thôi đi nhưng tên ăn bám như anh thì mua đệm mới mà nằm!”

Trước cuộc khẩu chiến ồn ào của vợ và chồng cũ, DJ Koo hiện không có bình phẩm nào. Động thái duy nhất của anh là nhấn "like" một bài người đại diện của vợ viết.

Mẹ Từ Hy Viên có tuyên bố cực gắt đáp trả con rể cũ: 'Con người đâu phải đồ vật. Không nên dùng từ bắt' - Ảnh 3
Từ Hy Viên và ông xã hiện tại - Ảnh: Internet 

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Cô và doanh nhân người Bắc Kinh Uông Tiểu Phi từng chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối năm ngoái, hai con do cô nuôi dưỡng tại Đài Loan. Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau khi lấy chồng mới, DJ Koo, cô chủ yếu dành thời gian chăm sóc con.

Doanh nhân Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai của bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân tài sắc nhất Trung Quốc. Bà Trương Lan là người sáng lập chuỗi nhà hàng cao cấp South Beauty Group. Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh.

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Trong livestream mới đây, bà Trương Lan - mẹ ruột Uông Tiểu Phi bất ngờ tố con dâu cũ là Từ Hy Viên ngoại tình trước khi ly hôn con trai bà.

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