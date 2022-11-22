Uông Tiểu Phi lên tiếng tố Từ Hy Viên 'bòn rút', dựa dẫm mình để nuôi chồng mới

Sao quốc tế 22/11/2022 09:48

Sau khi Từ Hy Viên bị Từ Hy Viên khởi kiện vì không trợ cấp đầy đủ, Uông Tiểu Phi mới đây đã lên tiếng nói rõ lý do mình không tiếp tục gửi tiền cho vợ cũ.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, sau thông tin Từ Hy Viên khởi Kiện Uông Tiểu Phi vì không gửi tiền cấp dưỡng trong suốt nhiều tháng, chồng cũ của cô đã lên tiếng giải thích cặn kẽ lý do. Theo đó, anh cho biết bản thân không hề tiếc gì cho các con, dù không còn chung sống với Đại S thì anh vẫn làm tròn trách nhiệm của một người cha.

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Uông Tiểu Phi cảm thấy không hợp lý khi anh phải chi trả tất cả các khoản nằm ngoài thỏa thuận ly hôn - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, Uông Tiểu Phi cảm thấy không hợp lý khi anh phải chi trả tất cả các khoản nằm ngoài thỏa thuận ly hôn như tiền thuê nhà, thuê giúp việc, tài xế hay điện nước cho vợ cũ. Doanh nhân họ Uông đồng thời còn đăng tải một danh sách liệt kê từng khoản tiền cụ thể mà anh chi trả cho mẹ con Từ Hy Viên kể từ khi ly hôn với tổng số tiền là khoản 40,2 triệu NDT (hơn 140 tỷ đồng).

Uông Tiểu Phi nói thêm, sau khi Từ Hy Viên đi thêm bước nữa, anh muốn giải quyết rõ ràng về các khoản phí không liên quan đến quá trình nuôi con. Vì cả hai xảy ra bất đồng ý kiến nên anh mới dừng chu cấp cho đến khi tìm được tiếng nói chung với Đại S. Tuy nhiên, chưa giải quyết xong thì Từ Hy Viên đã nộp đơn kiện.

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"Giờ cô ấy có chồng mới rồi, là đàn ông, tôi không muốn tiếp tục trả tiền điện cho nhà họ nữa. Chi tiêu lớn nhỏ nào trong cái nhà đấy cũng do tôi thanh toán, một xu cũng không bớt. Tôi cố gắng hòa nhã với họ hết mức có thể nhưng họ lại muốn dồn tôi đến đường cùng." - Uông Tiểu Phi cho hay.

Bên cạnh đó, Uông Tiểu Phi còn tiết lộ Từ Hy Viên ra sức ngăn cản anh gặp hai con bằng các lý do như dịch bệnh hay đường xa. Cũng vì thế mà anh đang có ý định giành quyền nuôi con.

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Một người tự nhận là bạn thân của Uông Tiểu Phi nói với ETtoday rằng số tiền 160.000 USD (gần 4 tỷ đồng) tiền trợ cấp không phải là số tiền lớn với nam doanh nhân. Tuy vậy, anh không muốn chi ra số tiền này là vì cho rằng Từ Hy Viên đã lấy tiền của anh để nuôi chồng mới.

Theo Mirrormedia, vì số tiền tranh chấp không đáng kể nên từ Hy Viên không thể động đến các bất động sản ở Đài Loan của Uông Tiểu Phi. Tuy nhiên, vì anh vẫn còn khoản tiết kiệm 10 triệu TWD (gần 8 tỷ đồng) ở Đài Loan nên có thể số tiền này sẽ bị cưỡng chế nếu nam doanh nhân không chi trả tiền cấp dưỡng.

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Uông Tiểu Phi cho rằng Đại S dùng tiền của mình để nuôi chồng mới - Ảnh: Internet

Trước đó, Từ Hy Viên đã nộp đơn lên Tòa án Đài Bắc để bắt buộc thi hành án và được phép tịch thu tài sản của chồng cũ Uông Tiểu Phi tại Đài Loan vì anh đã ngừng chu cấp như trong thỏa thuận ly hôn kể từ tháng 3/2022 với số tiền lên đến 5 triệu TWD (gần 4 tỷ đồng). Được biết, cặp đôi đã thỏa thuận rằng Uông Tiểu Phi sẽ chu cấp số tiền 5 triệu NDT (350 triệu đồng) mỗi tháng để nuôi hai con hiện đang sống cùng Đại S.

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Từ Hy Viên tố chồng cũ không chu cấp tiền để nuôi hai con sau ly hôn. Trong khi đó, doanh nhân Uông Tiểu Phi nói rằng không muốn Từ Hy Viên dùng tiền của mình để nuôi chồng mới.

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