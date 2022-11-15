Em gái Từ Hy Viên bị mắng vì quá đỗi thân mật với anh rể

Sao quốc tế 15/11/2022 15:49

Em gái Từ Hy Viên, nữ MC Từ Hy Đệ vừa qua đã nhận về không ít phản ứng tiêu cực vì bộ ảnh thân mật một cách quá trớn với anh rể của mình.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vừa qua Từ Hy Đệ đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bộ ảnh chụp cùng với anh rể mình - nam nghệ sĩ người Hàn DJ Koo. Tuy vậy, loạt hình ảnh này lại nhận về nhiều chỉ trích từ công chúng.

tu hy vien 1
Bộ ảnh của Từ Hy Đệ và DJ Koo nhận về nhiều phản ứng tiêu cực - Ảnh: Internet

 tu hy vien 2

Cụ thể, trong bộ ảnh này, Từ Hy Đệ đã có nhiều cử chỉ thân mật với chồng của Từ Hy Viên, cô ngồi sát bên anh rể, có lúc còn nép vào lòng DJ Koo. Trong khi đó, chồng Đại S đặt tay ra sau và thi thoảng nhìn thẳng vào em vợ của mình.

tu hy vien 3

Nhiều ý kiến cho rằng bộ ảnh này gây cho người xem cảm giác khó chịu, Từ Hy Đệ cần biết tiết chế dù cho cô có thân thiết hay quý mến anh rể mình đến đâu. Một bình luận nổi trội có nội dung: "Người Hàn Quốc đề dễ dãi thế sao? Anh rể và em vợ đều gần gũi như thế hả? Thật chả ra làm sao". Có người còn mắng nhiếc Tiểu S:"Từ Hy Đệ à, cô nên ngừng đem anh rể mình ra để đánh bóng tên tuổi đi".

tu hy vien 4

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu mà Từ Hy Đệ bị chỉ trích vì những hành động quá trớn với anh rể của mình. Trong một lễ trao giải trước đây, cô đã đặt tay lên ngực của anh rể mình nhiều lần khiến anh ngượng ngùng trước đông đảo khán giả, có lần cô còn hỏi DJ Koo về chuyện giường chiếu của anh và chị gái mình.

tu hy vien 5

Không những vậy, Từ Hy Đệ cũng từng có nhiều hành động quá trớn với Uông Tiểu Phi - chồng cũ Từ Hy Viên - anh và chị gái cô chưa ly hôn ngay trên sóng truyền hình khiến anh vô cùng ngại ngần. Thậm chí, có một lần cô còn hỏi doanh nhân họ Uông: "Nếu anh gặp em từ đầu, anh có yêu em không?", đối diện với câu hỏi này thì anh chỉ biết cười trừ.

Chồng cũ Từ Hy Viên bật khóc trên livestream vì nhớ hai con

Chồng cũ Từ Hy Viên bật khóc trên livestream vì nhớ hai con

Từ Hy Viên được quyền nuôi hai con sau ly hôn, vì khoảng cách địa lý mà hơn 1 năm qua Uông Tiểu Phi không thể gặp các con.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hy Viên Từ Hy Đệ DJ Koo sao Hoa ngữ sao Đài Loan sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Chồng cũ Từ Hy Viên bật khóc trên livestream vì nhớ hai con

Chồng cũ Từ Hy Viên bật khóc trên livestream vì nhớ hai con

Em gái phủ nhận tin đồn Từ Hy Viên mang bầu ở tuổi 46

Em gái phủ nhận tin đồn Từ Hy Viên mang bầu ở tuổi 46

Từ Hy Viên chụp ảnh gia đình có hành động cố tình che bụng giữa nghi vấn mang bầu, dân tình xôn xao không biết liệu có bất chấp tất cả vì tình yêu không?

Từ Hy Viên chụp ảnh gia đình có hành động cố tình che bụng giữa nghi vấn mang bầu, dân tình xôn xao không biết liệu có bất chấp tất cả vì tình yêu không?

Lộ bằng chứng Từ Hy Viên 'cắm sừng' Uông Tiểu Phi, đã qua lại với DJ Koo từ 10 năm trước?

Lộ bằng chứng Từ Hy Viên 'cắm sừng' Uông Tiểu Phi, đã qua lại với DJ Koo từ 10 năm trước?

Từ Hy Viên lộ bụng lùm xùm, nghi vấn đang mang thai với chồng mới ở tuổi 46?

Từ Hy Viên lộ bụng lùm xùm, nghi vấn đang mang thai với chồng mới ở tuổi 46?

Không phải đại gia, cũng không hề điển trai, đây mới là điều ở DJ Koo khiến Từ Hy Viên mê đắm

Không phải đại gia, cũng không hề điển trai, đây mới là điều ở DJ Koo khiến Từ Hy Viên mê đắm

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 14 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 14 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 14 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI