Em gái Từ Hy Viên bị mắng vì quá đỗi thân mật với anh rể

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vừa qua Từ Hy Đệ đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bộ ảnh chụp cùng với anh rể mình - nam nghệ sĩ người Hàn DJ Koo . Tuy vậy, loạt hình ảnh này lại nhận về nhiều chỉ trích từ công chúng.

Cụ thể, trong bộ ảnh này, Từ Hy Đệ đã có nhiều cử chỉ thân mật với chồng của Từ Hy Viên , cô ngồi sát bên anh rể, có lúc còn nép vào lòng DJ Koo. Trong khi đó, chồng Đại S đặt tay ra sau và thi thoảng nhìn thẳng vào em vợ của mình.

Nhiều ý kiến cho rằng bộ ảnh này gây cho người xem cảm giác khó chịu, Từ Hy Đệ cần biết tiết chế dù cho cô có thân thiết hay quý mến anh rể mình đến đâu. Một bình luận nổi trội có nội dung: "Người Hàn Quốc đề dễ dãi thế sao? Anh rể và em vợ đều gần gũi như thế hả? Thật chả ra làm sao". Có người còn mắng nhiếc Tiểu S:"Từ Hy Đệ à, cô nên ngừng đem anh rể mình ra để đánh bóng tên tuổi đi".

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu mà Từ Hy Đệ bị chỉ trích vì những hành động quá trớn với anh rể của mình. Trong một lễ trao giải trước đây, cô đã đặt tay lên ngực của anh rể mình nhiều lần khiến anh ngượng ngùng trước đông đảo khán giả, có lần cô còn hỏi DJ Koo về chuyện giường chiếu của anh và chị gái mình.

Không những vậy, Từ Hy Đệ cũng từng có nhiều hành động quá trớn với Uông Tiểu Phi - chồng cũ Từ Hy Viên - anh và chị gái cô chưa ly hôn ngay trên sóng truyền hình khiến anh vô cùng ngại ngần. Thậm chí, có một lần cô còn hỏi doanh nhân họ Uông: "Nếu anh gặp em từ đầu, anh có yêu em không?", đối diện với câu hỏi này thì anh chỉ biết cười trừ.