Mẹ ruột Uông Tiểu Phi mắng nhiếc Từ Hy Viên vì dám khởi kiện chồng cũ

"Giờ cô ấy có chồng mới rồi, là đàn ông, tôi không muốn tiếp tục trả tiền điện cho nhà họ nữa. Chi tiêu lớn nhỏ nào trong cái nhà đấy cũng do tôi thanh toán, một xu cũng không bớt. Tôi cố gắng hòa nhã với họ hết mức có thể nhưng họ lại muốn dồn tôi đến đường cùng." - Uông Tiểu Phi cho hay.

Vừa qua, Uông Tiểu Phi lên tiếng giải thích về lý do anh ngừng việc gửi tiền chu cấp nuôi con cho Từ Hy Viên . Theo đó, nam doanh nhân cảm thấy không hợp lý khi anh phải chi trả tất cả các khoản nằm ngoài thỏa thuận ly hôn như tiền thuê nhà, thuê giúp việc, tài xế hay điện nước cho vợ cũ.

Sau phát ngôn này của Uông Tiểu Phi, mẹ của Từ Hy Viên là bà Hoàng Xuân Mai đã trả lời phỏng vấn của giới truyền thông Hong Kong. Bà tiết lộ rằng mẹ của Uông Tiểu Phi là bà Trương Lan đã gọi điện đến và mắng nhiếc Đại S cùng cả gia đình cô trong liên tục hơn 30 phút.

Sau đó, Uông Tiểu Phi còn lên mạng dùng những từ khó nghe để nói về chồng mới của Từ Hy Viên, anh còn chê cười rằng nam nghệ sĩ người Hàn đã "ở chùa" trong căn biệt thự của mình. Việc hai mẹ con Uông Tiểu Phi công kích gia đình Đại S chính là "giọt nước tràn ly" khiến bà Hoàng Xuân Mai không thể giữ im lặng được nữa.

Bà Hoàng Xuân khẳng định con gái mình không hề bòn rút từ chồng cũ như lời tuyên bố của anh. Các chi phí sinh hoạt của Từ Hy Viên và chu cấp nuôi con đều nằm trong điều khoản ly hôn của hai người. Dẫu vậy, Uông Tiểu Phi đã lấy lý do Đại S tái hôn để ngừng chu cấp, đây là hành động trái với thỏa thuận ban đầu.

Về việc Uông Tiểu Phi muốn giành quyền nuôi con, bà Hoàng xuân Mai khá tức giận trước ý định này của con rể cũ, bà nói: "Trẻ con không phải đồ vật. Hiện tại, bọn trẻ đã lớn và có suy nghĩ của riêng mình". Bà cho biết thêm rằng cả hai mẹ con nhà họ Uông đều vô cùng bận rộn và không có thời gian lo cho các bé.

Phản hồi lại tuyên bố của mẹ Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi đe dọa sẽ công khai những chuyện xấu của nhà vợ cũ. Nam doanh nhân ẩn ý rằng Từ Hy Đệ có cuộc sống cá nhân không lành mạnh và còn gọi cô là "chú hề giẫm lên đầu chị gái". Sau đó, bà Trương Lan còn livestream công khai ủng hộ việc làm của con trai với gia đình vợ cũ.

Mẹ ruột Uông Tiểu Phi ủng hộ thái độ của con trái với nhà vợ cũ - Ảnh: Internet

Trước đó, Từ Hy Viên đã nộp đơn lên Tòa án Đài Bắc để bắt buộc thi hành án và được phép tịch thu tài sản của chồng cũ Uông Tiểu Phi tại Đài Loan vì anh đã ngừng chu cấp như trong thỏa thuận ly hôn kể từ tháng 3/2022 với số tiền lên đến 5 triệu TWD (gần 4 tỷ đồng). Được biết, cặp đôi đã thỏa thuận rằng Uông Tiểu Phi sẽ chu cấp số tiền 5 triệu NDT (350 triệu đồng) mỗi tháng để nuôi hai con hiện đang sống cùng Đại S.