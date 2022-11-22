Từ Hy Viên muốn kết thúc ồn ào, đồng tình ngồi xuống hòa giải cùng chồng cũ

Trả lời phỏng vấn, Từ Hy Viên cho biết cô chưa bao giờ có ý định sẽ làm tổn thương chồng cũ mà luôn dành cho anh những lời chúc phúc từ tận đáy lòng. Với mẹ của Uông Tiểu Phi, cô luôn tôn trọng bà dù cho bà không phải là mẹ chồng của cô nữa.

Trang ETtoday đưa tin, Từ Hy Viên mới đây đã đưa ra thông báo rằng sẽ chấp nhận hòa giải với Uông Tiểu Phi để khép lại vụ tranh chấp tiền bạc vì cô không muốn việc này ảnh hưởng đến mối giao hảo giữa hai gia đình và đặc biệt là các con.

"Tôi là người chủ động đề nghị ly hôn. Duyên nợ đã cạn cớ gì phải níu lấy để làm cả hai đau khổ. Mọi việc tôi làm đều nghĩ cho Uông Tiểu Phi và bố mẹ hai bên. Tôi đã hứa cả đời này không nói lời cay độc hướng đến chồng cũ và gia đình anh ấy. Tôi nói được làm được." - Từ Hy Viên nói.

Về vấn đề chồng cô tố cáo anh bị ngăn cản gặp các con, Từ hy Viên khẳng định bản thân chưa bao giờ có ý định chia cắt tình cảm của các con và cha của chúng. Cũng vì tương lai của hai con mà cô mong muốn sẽ có thể hòa giải êm đẹp với Uông Tiểu Phi.

Trước đó, Từ Hy Viên đã nộp đơn lên Tòa án Đài Bắc để bắt buộc thi hành án và được phép tịch thu tài sản của chồng cũ Uông Tiểu Phi tại Đài Loan vì anh đã ngừng chu cấp như trong thỏa thuận ly hôn kể từ tháng 3/2022 với số tiền lên đến 5 triệu TWD (gần 4 tỷ đồng). Được biết, cặp đôi đã thỏa thuận rằng Uông Tiểu Phi sẽ chu cấp số tiền 5 triệu NDT (350 triệu đồng) mỗi tháng để nuôi hai con hiện đang sống cùng Đại S.

Từ Hy Viên đã nộp đơn lên Tòa án Đài Bắc kiện Uông Tiểu Phi vì anh không chu cấp nuôi con như trong thỏa thuận ly hôn - Ảnh: Internet

Sau đó, Uông Tiểu Phi đã lên tiếng giải thích về lý do anh ngừng việc gửi tiền chu cấp nuôi con cho Từ Hy Viên. Theo đó, nam doanh nhân cảm thấy không hợp lý khi anh phải chi trả tất cả các khoản nằm ngoài thỏa thuận ly hôn như tiền thuê nhà, thuê giúp việc, tài xế hay điện nước cho vợ cũ.

Sau phát ngôn này của Uông Tiểu Phi, mẹ của Từ Hy Viên là bà Hoàng Xuân Mai đã trả lời phỏng vấn của giới truyền thông. Bà tiết lộ rằng mẹ của Uông Tiểu Phi là bà Trương Lan đã gọi điện đến và mắng nhiếc Đại S cùng cả gia đình cô trong liên tục hơn 30 phút. Sau đó, Uông Tiểu Phi còn lên mạng dùng những từ khó nghe để nói về chồng mới của Từ Hy Viên, anh còn chê cười rằng nam nghệ sĩ người Hàn đã "ở chùa" trong căn biệt thự của mình.

Bà Hoàng Xuân Mai tiết lộ thêm rằng hành động ngang ngược của hai mẹ con Uông Tiểu Phi khiến cho Từ Hy Viên khó thở, suýt ngất xỉu vì tức giận. Bên cạnh đó, bản thân bà cũng lên cơ đau tim và tăng huyết áp trước những lời lẽ của con rể cũ.