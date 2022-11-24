Từ Hy Viên phủ nhận chuyện dùng chất cấm và ngoại tình, Uông Tiểu Phi lên tiếng xin lỗi vợ cũ, bày tỏ mong muốn kết thúc mọi việc

Sao quốc tế 24/11/2022 11:49

Không để sự việc đi xa hơn nữa, Từ Hy Viên mới đây đã lên tiếng nói rõ về những ồn ào xung quanh mình và gia đình chồng cũ.

Trang ETtoday đưa tin, mới đây Từ Hy Viên đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bài viết khá dài để phản hồi lại những những lời tố cáo từ Uông Tiểu Phi như cô bòn rút tiền của anh để nuôi chồng mới, dùng chất kích thích, ngoại tình.

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Từ Hy Viên lên tiếng nói rõ mọi việc - Ảnh: Internet

Theo đó, Từ Hy Viên khẳng định cô và em gái chưa hề sử dụng chất kích thích như lời chồng cũ cáo buộc vì đây là việc làm phạm pháp. Bên cạnh đó, điều kiện sức khỏe và cả hình ảnh một nghệ sĩ cũng không cho phép cô làm như vậy.

Tiếp theo, Từ Hy Viên cho biết cô chưa từng cầm 5,6 triệu USD (gần 140 tỷ đồng) mà Uông Tiểu Phi liệt kê. tuy nhiên, theo thỏa thuận ly hôn thì cô sẽ nhận được 32.000 USD (795 triệu đồng) mỗi tháng để bồi thường tổn thất linh hồn. Đồng thời gần đây chồng cũ cũng tích cực phối hợp để hoàn trả 6.400 USD (160 triệu đồng) chi tiêu cho gia đình. Về việc cô đệ đơn kiện nam doanh nhân là vì khoản trợ cấp riêng cho hai con, vì nhiều lần liên lạc nhưng Uông Tiểu Phi chặn số nên cô mới phải dùng đến biện pháp này.

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Bên cạnh đó, Từ Hy Viên khẳng định cô không hề cấm cản gia đình chồng cũ gặp con, thậm chí là khi ly hôn cô từng đề nghị Uông Tiểu Phi hãy nuôi con vì biết anh rất yêu các bé nhưng anh đã từ chối trước sự chứng kiến của luật sư hai bên vì muốn dành 3 năm đầu để ổn định lại cuộc sống. Sau đó, cả hai đã đi đến quyết định để Đại S nuôi con trong thời gian này. Còn về việc thăm nom các bé, nữ diễn viên cho biết tình hình dịch bệnh còn rất căng thẳng mà Uông Tiểu Phi lại không thể cách ly do mắc chứng sợ không gian hẹp nên việc gặp con trong thời gian này là không phù hợp.

Ngoài ra, Đại S cho biết thêm rằng lý do mình và Uông Tiểu Phi là do hôn nhân không còn êm ấm nên cô mới chủ động đề nghị kết thúc và cũng mong đối phương sẽ hạnh phúc sau này, đồng thời khẳng định bản thân không ngoại tình. Cô viết: "Duy trì hay cắt đứt một cuộc hôn nhân 10 năm rất khó, bản thân tôi không có sức lực để ngoại tình".

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Cuối cùng, Từ Hy Viên hy vọng mọi chuyện đều là do cô mà ra, hy vọng Uông Tiểu Phi và những người khác không tung tin sai sự thật hay làm tổn thương các cá nhân không liên quan đến việc này. Nữ diễn viên cũng không quên chúc công việc kinh doanh của chồng cũ thật thuận buồm xuôi gió.

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Bài viết của Uông Tiểu Phi - Ảnh: Internet

Vài tiếng sau bài đăng của Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi cũng lên tiếng về sự việc này. Cụ thể, nam doanh nhân viết: "Chúng tôi là vợ chồng. Hôm qua tôi có chút bốc đồng. Tôi không muốn gây thêm thị phi nữa. Tấm đệm cháy rồi. Mọi chuyện chấm dứt tại đây. Em và anh đừng làm tổn thương nhau nữa. Cảm ơn em. Anh sẽ không phát ngôn bất kỳ điều gì nữa". Tuy nhiên, không rõ lý do gì mà bài viết này hiện đã bị ẩn khỏi trang cá nhân của nam doanh nhân.

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