Bị chồng cũ đá xéo chuyện tiền nong, Từ Hy Viên 'giận lẫy' mang đệm trả lại

Sao quốc tế 23/11/2022 14:48

Từ Hy Viên được cho là đã mang trả chiếc đệm mà chồng cũ của mình từng mua tặng khi cả hai vẫn còn bên nhau.

Trang Sinchew đưa tin, mới đây một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội đã gây chú ý vì có liên quan đến Từ Hy Viên. Cụ thể, người đăng tải clip này cho biết, Đại S đã thuê một công ty chuyển nhà đến đưa chiếc đệm tại căn hộ cô đang sinh sống đến bãi đậu xe khách sạn thuộc sở hữu của Uông Tiểu Phi để trả lại cho anh. Tấm đệm này từng được mẹ chồng cũ của nữ diễn viên - bà Trương Lan - giới thiệu là có khả năng matxa lưng và hỗ trợ giảm đau vai gáy.

tu hy vien 1
Từ Hy Viên thuê một công ty chuyển nhà đến đưa chiếc đệm tại căn hộ cô đang sinh sống đến trả lại cho chồng cũ - Ảnh: Internet

 tu hy vien 2

Được biết, không phải mà tự dưng Từ Hy Viên lại làm điều này. Trước đó, vào ngày 31/11, Uông Tiểu Phi đã thông qua Weibo chế nhạo việc Đại S và chồng mới của cô vẫn sống tại căn hộ mà anh đang trả góp và dùng lại đồ nội thất mà anh đã sắm sửa.

"Tôi mua căn nhà đó với giá 400 triệu TWD, trả trước 240 triệu, trả góp một triệu hàng tháng. Tất cả nhà đều theo phong cách do tôi thiết kế, tôi giám sát từng chi tiết. Người khác sống trong đó cũng không sao, nhưng có thể thay đệm không, đồ khốn nạn?" - Uông Tiểu Phi viết.

tu hy vien 3
Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong chuyện chu cấp tiền nong hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Sau tuyên bố của Uông Tiểu Phi, khán giả đã vô cùng quan tâm đên chi tiết chiếc đệm mà nam doanh nhân nhắc đến. Không ít người đã vào trang cá nhân của Từ Hy Viên và DJ Koo và để lại những bình luận miệt thị cặp đôi như "mua đệm mới mà dùng", "tự trả tiền sinh hoạt phí đi", "sống như vậy chắc thoải mái lắm" hay "tấm đệm mới mà cũng không mua được",... Trước phản ứng tiêu cực của cư dân mạng, DJ Koo chưa có phản hồi nào.

Mẹ Uông Tiểu Phi tiếp tục tố Từ Hy Viên nói dối, không coi gia đình chồng cũ ra gì, sẵn sàng gặp nhau tại tòa

Mẹ Uông Tiểu Phi tiếp tục tố Từ Hy Viên nói dối, không coi gia đình chồng cũ ra gì, sẵn sàng gặp nhau tại tòa

Bà Trương Lan - mẹ của Uông Tiểu Phi mắng con dâu cũ không có đạo đức, đưa chồng mới về ở nhà con trai bà từng mua.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi DJ Koo sao Đài Loan sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Mẹ Uông Tiểu Phi tiếp tục tố Từ Hy Viên nói dối, không coi gia đình chồng cũ ra gì, sẵn sàng gặp nhau tại tòa

Mẹ Uông Tiểu Phi tiếp tục tố Từ Hy Viên nói dối, không coi gia đình chồng cũ ra gì, sẵn sàng gặp nhau tại tòa

Mẹ Từ Hy Viên có tuyên bố cực gắt đáp trả con rể cũ: 'Con người đâu phải đồ vật. Không nên dùng từ bắt'

Mẹ Từ Hy Viên có tuyên bố cực gắt đáp trả con rể cũ: 'Con người đâu phải đồ vật. Không nên dùng từ bắt'

Mẹ chồng cũ bất ngờ tố Từ Hy Viên ngoại tình, lén lút qua lại với DJ Koo trước khi ly hôn

Mẹ chồng cũ bất ngờ tố Từ Hy Viên ngoại tình, lén lút qua lại với DJ Koo trước khi ly hôn

Từ Hy Viên muốn kết thúc ồn ào, đồng tình ngồi xuống hòa giải cùng chồng cũ

Từ Hy Viên muốn kết thúc ồn ào, đồng tình ngồi xuống hòa giải cùng chồng cũ

Mẹ ruột Uông Tiểu Phi mắng nhiếc Từ Hy Viên vì dám khởi kiện chồng cũ

Mẹ ruột Uông Tiểu Phi mắng nhiếc Từ Hy Viên vì dám khởi kiện chồng cũ

Từ Hy Viên khởi kiện, đòi tịch thu tài sản của chồng cũ vì vi phạm thỏa thuận nuôi con hậu ly hôn

Từ Hy Viên khởi kiện, đòi tịch thu tài sản của chồng cũ vì vi phạm thỏa thuận nuôi con hậu ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ