Từ Hy Viên được cho là đã mang trả chiếc đệm mà chồng cũ của mình từng mua tặng khi cả hai vẫn còn bên nhau.

Trang Sinchew đưa tin, mới đây một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội đã gây chú ý vì có liên quan đến Từ Hy Viên. Cụ thể, người đăng tải clip này cho biết, Đại S đã thuê một công ty chuyển nhà đến đưa chiếc đệm tại căn hộ cô đang sinh sống đến bãi đậu xe khách sạn thuộc sở hữu của Uông Tiểu Phi để trả lại cho anh. Tấm đệm này từng được mẹ chồng cũ của nữ diễn viên - bà Trương Lan - giới thiệu là có khả năng matxa lưng và hỗ trợ giảm đau vai gáy.

Từ Hy Viên thuê một công ty chuyển nhà đến đưa chiếc đệm tại căn hộ cô đang sinh sống đến trả lại cho chồng cũ - Ảnh: Internet

Được biết, không phải mà tự dưng Từ Hy Viên lại làm điều này. Trước đó, vào ngày 31/11, Uông Tiểu Phi đã thông qua Weibo chế nhạo việc Đại S và chồng mới của cô vẫn sống tại căn hộ mà anh đang trả góp và dùng lại đồ nội thất mà anh đã sắm sửa.

"Tôi mua căn nhà đó với giá 400 triệu TWD, trả trước 240 triệu, trả góp một triệu hàng tháng. Tất cả nhà đều theo phong cách do tôi thiết kế, tôi giám sát từng chi tiết. Người khác sống trong đó cũng không sao, nhưng có thể thay đệm không, đồ khốn nạn?" - Uông Tiểu Phi viết.

Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong chuyện chu cấp tiền nong hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Sau tuyên bố của Uông Tiểu Phi, khán giả đã vô cùng quan tâm đên chi tiết chiếc đệm mà nam doanh nhân nhắc đến. Không ít người đã vào trang cá nhân của Từ Hy Viên và DJ Koo và để lại những bình luận miệt thị cặp đôi như "mua đệm mới mà dùng", "tự trả tiền sinh hoạt phí đi", "sống như vậy chắc thoải mái lắm" hay "tấm đệm mới mà cũng không mua được",... Trước phản ứng tiêu cực của cư dân mạng, DJ Koo chưa có phản hồi nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chong-cu-da-xeo-chuyen-tien-nong-tu-hy-vien-gian-lay-mang-dem-tra-lai-527870.html